Yeniden ortaya çıktı: Enfeksiyon uzmanı uyardı! Domuz gribinde özellikle çocuklarda bu 2 belirtiye dikkat...

Domuz gribi teşhisinin nasıl koyulması gerektiği, hastalık belirtileri ve çocuklar ile yetişkinler arasındaki belirti farklılığı olup olmadığına dair önemli bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bengisu Ay, nasıl bir önlem alınması gerektiğine dair de uyarılarda bulundu. İşte domuz gribi hakkında tüm merak edilenler…

"ANİ ATEŞ VE ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!"

Grip teşhisinin hızlı antijen testi adı verilen testlerle konulduğunu belirten Ay, bu testlerde tüm grip (influenza) ailesine bakıldığını, domuz gribi yani "H1N1" adı verilen virüse maruz kalındığını söyleyebilmek için PCR yöntemi ile test yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Çocuklar ve yetişkinlerde ortaya çıkan belirti farklılığına dair ise Dr. Bengisu Ay, belirgin bir farklılık olmadığını dile getirdi. Domuz gribinde ortaya çıkan semptomları ise; ani başlangıçlı ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları olarak tanımladı. Öksürük şiddetli olabileceğini, iki hafta veya daha fazla sürebildiğini dile getirdi.





"KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ŞİKAYETLERİ İYİ TAKİP EDİLMELİ"

Küçük çocuklar ve bebeklerin şikâyetlerini söyleyemeyeceği için ateş, huzursuzluk, burun akıntısı ve öksürük durumunda gripten şüphelenilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Ay, kusma ishal görülebileceğine dair uyarıda bulundu. Tüm bu belirtilerin yanı sıra ateşin uzun sürmesi, koyu renkli balgam, göğüs ağrısı ve/veya nefes darlığının eklenmesi durumunda muhakkak hekime başvurulması gerektiğini dile getirdi.

"COVID-19 İLE BENZER ÖLÜMCÜL DEĞERLERE SAHİP"

Domuz gribinin bulaşıcılık konusunda Covid-19 ile benzer bulaş yoluna, yayılma sıklığı, hastalık bulgularının da benzer olduğunu söyleyen Dr. Bengisu Ay, aynı zamanda ölümcül bir tabloya dönüşmesinin de yine benzer oranlarda olduğunu belirtti. Aynı zamanda bulaş yolu, hastalık bulguları konusunda domuz gribinin diğer grip etkenlerinden farklılık olmadığını da sözlerine ekledi.





"BULAŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN…"

"Hastalığın en çok bulaştırıcılık oranı bulguların başladığı ilk günlerdir, bu süreci evde dinlenerek geçirmek hem hastalığın daha çabuk atlatılmasını sağlayacak hem de bulaştırıcılığı engelleyecektir. Sık el temizliği, sağlıklı beslenme, mevsime göre giyinme, düzenli ve verimli bir uyku gibi kişisel önlemlerin yanı sıra özellikle risk altındaki kişiler için en etkili korunma yolu aşıdır" diyen Dr. Ay, domuz gribine karşı her yaştan insan için en iyi korunma yollarını sıraladı.

"EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİ AŞILANMA"





Grip hastalığının geçirilmesiyle veya aşılama ile oluşan bağışıklık, virüsün yapısında gerçekleşen sürekli değişiklikler nedeniyle kalıcı olmadığını belirten Dr. Bengisu Ay, aşılanan veya hastalığı geçiren bireyler bir sonraki grip mevsiminde hastalığa tekrar yakalanacağını dile getirdi. Ayrıca, virüsün yapısı değiştiği için, takip verilerinden elde edilen bilgilere göre aşı içeriğinin de her yıl yenilendiğine vurgu yaptı. Daha çok bir önceki yılın en sık görülen 4 suşu aşı içeriğine konulur. Grip virüslerinin ortak yapıları da olduğundan her yıl aşı olunduğunda hastalığa karşı korunmuş olunur.