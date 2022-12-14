İdrarda Protein Pozitif Nedir? İdrarda Protein Kaçağı Ne Anlama Gelir, Kaç Olursa Tehlikeli?

Böbrekte meydana gelen hasar ve işlevsizlik durumlarına verilen genel ad nefrotik sendromdur. Bu sendrom idrar yoluyla protein kaybına neden olur. Protein kaybı ile beraber dokularda su tutulumu ve kan lipit seviyelerinde artış meydana gelir. Bu durum böbreklerde olası bir tehlikeye işaret eder. Bir an önce tedavi edilmesi gerekir. İdrarda protein kaçağı tedavisi için neler yapılabileceğini hazırladık. İdrarda protein yüksekliği nasıl düşürülür? Merak edenler için işte tedavi önerileri…

İDRARDA PROTEİN ÇIKMASI NE DEMEK?

Böbreklerde kanın süzülmesi sonucu idrar oluşur. Vücudun su ve elektrolit kontrolü böbrekler tarafından yapılır. Ayrıca kan seviyesi yükselince üre gibi zararlı maddeler idrarla dışarı atılır. İnsanın idrarında yağ ve şeker bulunurken az miktarda da protein vardır. Günlük belirli oranda protein idrarla dışarı atılmış olur ve bu kayıp olarak değerlendirilir. Eğer günlük oranın üstünde bir kayıp varsa bu böbrek hastalıklarına işaret eder. Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon olan hastalarda idrarla protein kaybı oldukça yüksektir. Kısacası idrarda protein çıkması böbrek hastalıklarını gösterir. Ağrı kesici ilaçların uzun süre kullanımı, gebelik ve yüksek ateş gibi durumlarda da idrarda protein kaybı görülebilir.

"Köpüklü idrar ne anlama gelir?" Sorusunun yanıtı da aynıdır. Böbreklerin işlevsizliği veya hasarından dolayı idrarda protein kaybı oluşmuştur.

İDRARDA PROTEİN DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Normal şartlar altında bir yetişkin insanda 24 saat boyunca idrarla kaybedilen protein miktarı 150 mg'ın altındadır. İdrardaki protein miktarının tam olarak belirlenebilmesi için 24 saat boyunca toplanan idrarda ölçüm yapılması gerekir.

İDRARDA PROTEİN KAÇ OLURSA TEHLİKELİDİR?

Günlük 150 mg'dan daha fazla protein kaybı olması tehlikeli olabilir. Böbrek hastalıklarını gösterir.

İDRARDA PROTEİN KAÇAĞI OLANLAR NASIL BESLENMELİ?

İdrarda protein kaçağı tedavisi için önce kaçağa neden olan etkenler ortaya çıkarılmalıdır. Şeker hastalığı, kalp hastalıkları, böbrek sorunları vb. hastalıklar varsa tedavi ona göre uygulanmalıdır.

Yüksek kan basıncını düşürmek için antihipertansif ilaçlar verilir.

Ödem oluşması muhtemel olduğu için diüretikler adı verilen ödem çözücü ilaçlar kullandırılır.

Günlük sıvı alımı sınırlandırılır.

Kandaki mineral tuzlarının miktarı düzenli olarak takip edilir.

Hastalara kanın pıhtılaşmasını önleyen heparin tarzı ilaçlar verilir.

Diyet listesi hazırlanarak hastaya anlatılır.

Kolesterol düşürücü ilaçlar da tavsiye edilmektedir.

İdrarda protein kaçağı tedavisi için beslenme şekli çok önemlidir. Hastalar kendi başlarına bitkisel takviyeleri kullanmamalıdır. Bu soruna karşı hastalar genel olarak sodyum (tuzsuz diyet) kısıtlaması yapmalıdır. İşin içinde diyabet gibi hastalıklar varsa muhakkak uzman doktor kontrollerinde diyet listesi oluşturulmalı ve düzenli olarak diyet listesini takip etmek gerekir.