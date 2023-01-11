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Giriş Tarihi: 11.1.2023 15:38 Son Güncelleme: 11.1.2023 15:38

Ayva Yaprağı Faydaları Nelerdir? Ayva Yaprağı Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir , Nasıl Tüketilir?

Kış meyveleri arasında bulunan ve ülkemizde de bol miktarda üretilen bir meyve olan ayva özellikle de çekirdeğiyle insan sağlığı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte ayva yaprağının da vücut sağlığına birçok açıdan fayda sağladığından söz etmek mümkünken ayva yaprağıyla hazırlanan çağ öksürük probleminin büyük ölçüde son bulmasına yardımcı olur. Ayva yaprağı öksürüğe iyi gelir mi sorusu bu şekilde evet olarak yanıt bulurken ayva yaprağıyla hazırlanan çayın faydaları bu kadarla sınırlı kalmaz.

DIŞ KAYNAKLAR
Ayva Yaprağı Faydaları Nelerdir? Ayva Yaprağı Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir , Nasıl Tüketilir?

Vücudun kan şekerini dengelemekten öksürüğün kesilmesine yardımcı olmaya kadar birçok faydası bulunan ayva yaprağı çay formunda tüketilebilir. Ayva yaprağının aktarlardan temin edilmesi mümkündür.

AYVA YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Ayva yaprağı vücuda birçok açıdan fayda sağlar. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir:

  • Ses tellerinin yumuşamasını sağlar.
  • Soğuk algınlığına bağlı semptomların şiddetini azaltır.
  • Regl döneminde meydana gelen ağrıları dindirir.
  • Uykusuzluk problemini önler.
  • İshali keser, hazımsızlığı önler.
  • Öksürüğü geçirmek konusunda oldukça etkilidir.
  • Kan yapar.
  • Bronşiti geçirir.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Sindirim sisteminde meydana gelmen zararlı mikropları öldürür.
  • Harici uygulamada cildi yeniler.
  • Ağız içinde meydana gelen aft gibi problemleri yok eder.
  • Cilt üzerinde meydana gelen sivilce gibi problemleri tedavi eder.
  • Göz kuruluğunu önler.
  • Böbreklerin sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmesini mümkün kılar.
  • Karaciğer fonksiyonlarını korur.

AYVA YAPRAĞI ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Bir demlik sıcak suyun içerisine aktardan temin etmiş olduğunuz yaklaşık 25 adet kurutulmuş ayva yaprağını ilave edin. Demliğin 5 dakika kadar kısık ateş üzerinde kaynamasını sağlayın. Ardından yaprakları süzerek çayı dinlenmeye bırakın. Çay hafif ılık bir hal aldıktan sonra gönül rahatlığıyla tüketebilir, sağlık problemlerinizin giderilmesi doğal yoldan yardımcı olabilirsiniz.

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Ayva Yaprağı Faydaları Nelerdir? Ayva Yaprağı Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir , Nasıl Tüketilir?
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