Ceviz Kabuğunun Faydaları Nelerdir? Ceviz Kabuğu Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir, Saça Yararları ve Zararları Neler?

Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir soruları oldukça ilgi çeken konular arasında yer alır. Geçmişten günümüze ceviz kabuğu faydaları oldukça bilinir. Ancak yine de ceviz kabuğu suyu faydaları arasında bilinmeyen özellikleri de bulunur. Bu bakımdan ceviz kabuğu ne işe yarar sorusuna detaylı yanıt vermek gerekir. Ceviz kabuğu suyu ne işe yarar, saça yararları ve zararları neler sorularının tamamının yanıtını haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

Ceviz Kabuğunun Faydaları

Ceviz kabuğunun kişi sağlığı üzerinde önemli etkileri bulunur. Ceviz bir besin olarak faydalıyken kabuğunun da son derece faydalı olduğunu söylemek mümkün olabilir. Hemen her yaş grubunun tüketmesi gereken cevizin kabukları da farklı açılardan değerlendirilebilir. Ceviz kabuğunun öne çıkan faydaları şu şekildedir:

Ceviz kabukları bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde önemli etkilere sahip. Antioksidan içeriği ile kullanımı önem taşır.

Ciltte kullanıldığında yaşlanma etkilerini en aza indirir. Onarıcı bir etkisi bulunur.

Göz çevresindeki mor halkaların giderilmesinde kullanılabilir. Düzenli kullanım ile birlikte bu mor halkalar zamanla yok olmaya başlar.

Saçtaki kepeğin azalmasına yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda parlamasına da destek verir.

Kansere karşı koruyucu etkileri bulunur.

Saç renginin dengelenmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemine de oldukça iyi gelir.

Bunların yanında kış aylarında öksürük problemine de iyi gelen bir yapısı vardır. Bir miktar ceviz kabuğunu 2 bardak su ile kaynatmak ve sonrasında kaynayan suyu bal ile karıştırarak tüketmek gerekir.

Ceviz Kabuğu Zararları Neler?

Ceviz kabuğunun faydaları kadar zararları da bilinen durumlar arasında yer alır. Bu nedenle ceviz kabuğu suyunu tüketmeden önce mutlaka doktora danışmak gerekir. Fazla kullanıldığında ya da hassas tene uygulandığında şu tarz sorunlar ile karşılaşılabilir:

Cevize alerjisi olan kişilerin kabuklardan da uzak durması gerekir. Deride kaşıntı ya da kızarıklık gibi yan etkiler yapabilir.

Lif oranı fazla olduğundan suyun çok tüketilmesi ishal olmanıza neden olabilir.

Baş ağrısına neden olabilir.

Hormonların üzerinde etki gösterebilir. Bu da adet geciktirmesine ya da söktürmesine neden olabilir.

Mide hassasiyeti olan kişilerde de mide yanması ortaya çıkabilir.

Böyle durumlarda uzmanlara görünmenizde fayda bulunur.

Ceviz Kabuğu Suyu Ne İşe Yarar, Saça Yararları ve Zararları Neler?

Ceviz kabuğu saçtaki kepeklerin azalmasında oldukça etkilidir. Aynı zamanda saç renginin daha dengeli görünmesine yardımcı olur. Saçların parlak ve bakımlı görünmesinde ceviz kabukları oldukça etkilidir. Ancak ceviz kabuğunu taze olarak kullandığınızda hafif bir kızıl renk verebilir. Bu rengin saçınızda oluşmasını istemiyorsanız kuru ceviz kabukları ile bakım yapabilirsiniz.