Cevizin Faydaları Nelerdir? Ceviz Tüketmek Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir, Yararları Nelerdir?

Dünyanın pek çok yerinde her yaştan bireyin severek tükettiği ceviz, ülkemizde de evlerden eksik edilemeyen hem tatlılarda hem türlü salata ve yemeklerde kullanılan bir gıdadır. Kalp sağlığından hafıza kuvvetlendirmeye kadar, oldukça geniş bir yelpazede faydalarını görebileceğimiz cevizin yararları hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip bir araya getirdik. Ceviz tüketmek neye iyi gelir? İşte detaylı yanıtlar...

Cevizin Faydaları Nelerdir?

Damaklara bıraktığı hoş tat ve dokusunun yanı sıra yararları için de bolca tüketilmesi gereken gıdalardan birisi de cevizdir. İçeriğinde bol miktarda sağlıklı yağlar, antioksidan, vitamin, mineral, lif ve birçok faydalı özler bulunduran cevizin besin değerleri şöyledir;

Sodyum 2 mg

Potasyum 441 mg

Karbonhidrat 14 g

Diyet Lifi 7 g

Şeker 2,6 g

A Vitamini 20 IU

C Vitamini 1,3 mg

Kalsiyum 98 mg

Demir 2,9 mg

D Vitamini 0 IU

B6 Vitamini 0,5 mg

Kobalamin 0 µg

Magnezyum 158 mg

Ceviz Tüketmek Neye İyi Gelir?

1 kilosunda yaklaşık 7000 kalori olan bunların tam bir enerji kaynağı olan ceviz düzenli olarak tüketildiği zaman kalp, damar, tansiyon, şeker gibi pek çok kişinin yaşadığı sağlık problemlerine iyi geldiği uzman diyetisyen hekimler tarafından belirtilmektedir. Cevizin yaralarını, hangi hastalıklara ve neye iyi geldiğini şöyle sıralayabiliriz;

Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir, damarlarda oluşan plak birikimini yok etmeye yardımcı olur.

Kan akışını hızlandırmaya yardım ederek dolaşım sistemi bozukluklarına iyi gelir.

Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Anti-kanser özler ve biyoaktif bileşenler içermesi sayesinde vücudu, başlıca olarak meme, prostat, kolon kanserinden korur.

Bol miktarda lif ve sağlıklı yağlar barındırması nedeniyle metabolizmayı düzenlemeye, kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.

Antioksidan özleri olduğu için cilt hastalıklarına, cilt ve saç sağlığı için oldukça faydalıdır.

Çocuklarda beyin gelişimine katkıda bulunur.

Epilepsi ve demans rahatsızlıklarından korunmaya yardımcı olur.

Hafızayı güçlendirmeye fayda sağlar.

Ceviz Ne Kadar Tüketilmeli?

Diğer bütün gıdalarda olduğu gibi cevizi de kararınca tüketmek, ondan fayda görmek açısından oldukça önemlidir. Günde 4-5 adet olgunlaşmış ceviz tüketmek, yetiştin bir vücudun alması gereken vitamin, mineral ve diğer bileşenleri karşılayacaktır.

Cevizin bilinen bir zararı mevcut değildir, ancak gerekenden fazla ceviz tüketmek kilo almaya neden olabilir. Ayrıca bazı kimselerde alerjik reaksiyona neden olabileceği göz önünde bulundurularak cevizi kararında tüketmek en sağlıklı yoldur.