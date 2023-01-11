Kabak çekirdeği Türkiye'de çok fazla tüketilen bir kuru yemiş türü olsa da bu çekirdeklerin yağı da kendisi kadar faydalıdır. Farklı kullanım şekilleri olan kabak çekirdeği yağı faydaları oldukça fazladır ve birçok alanda da bu faydalardan yararlanılır. İçerisinde A, B ve E vitaminlerini yoğun olarak bulunduran kabak çekirdeği aynı zamanda omega 3 ile omega 6 bakımından da son derece zengindir. Birçok hastalığın tedavisinde önemli bir yardımcı olan kabak çekirdeği yağı hakkında merak ettikleriniz…

KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kabak çekirdeği yağından çok iyi fayda görebilmek için kullanım şekline dikkat etmeniz gerekir. Piyasada normal yağ şeklinde bulunabileceği gibi kapsül şeklinde de satışa sunulur. Bu yağ türünü dahilen ve haricen kullanmanız mümkün olabilir. Bunun yanında her sabah güne başlamadan önce 1 tatlı kaşığı kadar içebilirsiniz.

Aynı zamanda ılık su ile karıştırarak da tüketmek mümkündür. Eğer bu yağı direkt içerek kullanamıyorsanız merhem haline getirerek de kullanabilirsiniz. Kabak çekirdeği yağı kullanımı düzenli olduğunda etkilerini daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Salatalara ekleyerek kullanabilirsiniz.

KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI NE İŞE YARAR?

Kabak çekirdeği yağı birçok hastalığın tedavisinde önemli bir destekleyicidir. Kozmetik ve sağlık sektörlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan kabak çekirdeği yağı şu faydaları ile öne çıkar:

Kabak çekirdeği amino asit yönünden oldukça zengindir.

Stres ve depresyon tedavisinde etkileri vardır.

Prostat kanserine karşı önemli bir koruyucudur.

Bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Kabızlığa karşı son derece iyi gelir.

Romatizma tedavisinde destekleyici bir üründür.

İdrar kesesi sorunlarına iyi gelir.

Kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Antioksidan özelliği bulunur.

Mesane iltihaplarına karşı iyi gelir.

Vücut direncini artırır ve hastalıkların tedavi edilmesinde yardımcıdır.

Bunların yanında vücuttaki serbest radikallere karşı büyük bir mücadele verir. Kanserin risklerini en aza indirir. Kabak çekirdeği yağı saça faydaları açısından da kullanılan bir yağ türüdür. Saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Kabak çekirdeği cilde oldukça faydalı bir yağ türüdür. Düzenli bir şekilde kullanılır ise lekeler üzerinde oldukça etkilidir. Cildin yenilenmesine yardımcı olur. E vitamini bakımından son derece zengindir. Bu nedenle de hücre zarlarının bozulmasını önler. Kırışıklarla savaşır ve yaşlanmayı geciktirir. Kabak çekirdeği yağını bakım rutinine aldığınızda daha parlak bir cilde kavuşabilirsiniz.

Göz kenarlarındaki kazayaklarının zamanla giderilmesinde yardımcı olur. Genç ve sağlıklı bir cilde kavuşmak isteyenler için son derece önemli bir bakım ürünüdür. Çocukların kullanmasında da bir sakınca bulunmaz. Ancak kullanımında gerekli doza dikkat etmek gerekir.