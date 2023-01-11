Menengiç bitkisinin dallarındaki reçineden elde edilen sakızı bal ile karıştırıp tükettiğinde böbreklere faydalıdır. Bunun dışında yaprağı çay olarak bile kullanılmaktadır. Etki alanı ve kullanım çeşitliliği yoğun olan şifa kaynağımız menengiç bugünkü yazımızın konusudur. İyi okumalar dileriz.

MENENGİÇ FAYDALARI NELERDİR?

Öksürük ve nefes darlığına iyi gelir.

Ciltteki yaraları iyileştirir.

Mide ağrısına iyi gelir.

Kalp yetmezliği riskini minimum seviyeye indirir.

Ayak terlemesini önler.

MENENGİÇ NASIL TÜKETİLİR?

Menengiç bitkisinin kendine has bir tadı vardır. Hem lezzetli hem de farklıdır. Kuruyemiş olarak da yenilebilmektedir, öğütülüp kahve halini alması ve sütle pişirilmesiyle de tüketilebilir.

MENENGİÇ NE İŞE YARAR?

Kışın düzenli tüketildiğinde üst solunum rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Solunum yollarının iyileşmesinde işe yarar. Mide ağrılarında, böbrek taşı düşürmede menengiç işe yaramaktadır.

MENENGİÇ ZAYIFLATIR MI?

Menengiç bitkisinin öğütülmesiyle kahve hali oluşturulur. Bu da zayıflamak isteyenlerin tükettiği kilo vermeye yarayan bir besindir. Protein bakımından zengindir ve içerisindeki E vitaminiyle tokluk hissi oluşmasına neden olur.

MENENGİÇTE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Menengiçte A ve C vitaminleri bulunmaktadır. Farklı formatlar almasıyla içerisindeki vitaminlerde de farklılıklar görülmektedir.