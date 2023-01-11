Rooibos çayı, poşet çay olarak ya da aktarlarda kurutulmuş bitki yaprakları kullanılarak demlenmektedir. Kolay bir tüketimi olan rooibos çayının sağlık açısından da oldukça önemli etkileri bulunmaktadır. Rooibos çayı ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

ROOİBOS ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Kanser ile mücadele önemli bir bitki çayı olan rooibos çayı, sadece kanser ile değil tüm rahatsızlıklara karşı etkili bir bitki çayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Rooibos çayının insan sağlığı için faydaları aşağıda verildiği gibidir:

Rooibos çayı kansere karşı savaşan etki bitkisel bir çaydır. Kanserli hücreleri vücuttan uzak tutulmasını sağlamaktadır.

Cilde iyi gelmektedir. Cilt hücrelerini onararak hasarlı olan hücreleri iyileştirmektedir.

Peeling yapımında kullanılmaktadır. Böylece cilt hücrelerinin yenilenmesi sağlanmaktadır.

Kan şekerini dengeleyerek yükselmesini önlemektedir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamaktadır.

Karaciğer sağlığına iyi gelir ve yağlanmasını önler.

Hazımsızlık ve şişkinliğe iyi gelerek sindirim sistemi sorunlarına karşı oldukça faydalıdır.

Kan dolaşımını dengeler.

Baş, eklem, diş gibi vücut ağrılarına karşı etkilidir.

Sinir sistemini yatıştırır. Kasları gevşetir ve kişinin rahatlamasını sağlar. Bir bakıma antidepresan etkisi görmektedir.

Vücuttaki ödemin kolay bir şekilde atılmasını sağlar.

Kemikleri güçlendirir.

Kilo verilmesini kolaylaştırır.

ROOİBOS ÇAYI NEDİR?

Rooibos bitkisinin demlenmesi ile olan rooibos çayı, fazla bilinmese de sağlık açısından oldukça faydalı bir bitki çayıdır. Rooibos bitkisi kışın yağış alan yazın ise kurak ve sıcak iklimlerde yetişmektedir. Aynı zamanda toprağın kumlu olmasını seven bitki genellikle küçük alanlarda yetişmektedir. Küçük alanlarda yetişmesi bitkiyi değerli bir bitki olarak göstermektedir.

Bitki hem kurutularak hem de yeşil hali ile tüketilmesi mümkündür. Yeşil haldeki roobios bitkisi demlendiğinde daha otsu bir tada sahiptir. Antioksidan bakımından kurutulmuş rooibos bitkisine göre daha etkilidir. Fakat kurutulmuş yapraklardan elde edilen rooibos çayının lezzeti daha çekici gelmektedir.

ROOİBOS ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Rooibos çayı oldukça kolay bir şekilde demlenmektedir. Hem toz hem de poşet şeklinde aktarlarda ve marketlerde satılmaktadır. Poşet olan rooibos çayını demlemek çok kolaydır. Kaynamış suyun içine bir poşet çay atılır ve 5-6 dakika beklenir ardından içmek için hazırdır. Toz olarak rooibos çayı demleme şekli ise aşağıda verildiği gibidir:

İlk olarak su kaynatılır.

Kaynayan suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar toz rooibos çayı eklenir ve yaklaşık 5 dakika demlenmesi için beklenir.

Demlenen çayın içinden çöpler süzülür ve içilmek için hazırdır.

Yukarıdaki adımları takip ederek kolay bir şekilde toz rooibos çayı demleyebilirsiniz. Tüketim esnasında isteğe bağlı olarak şeker ya da az bir miktarda süt eklenerek de içilmektedir.

ROOİBOS ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİDİR?

Rooibos çayı ismen fazla aşina olmadığımız bir bitkisel çay çeşididir. Oldukça faydalı bir bitkisel çay olan rooibos, tüketilirken dikkatli olunmalıdır. Mide asidinin dengesini bozmamasına özen gösterilmelidir. Bu yüzden tok karna içilmesi tavsiye edilmektedir.

Tok karna içilmesi sindirim sisteminin rahatlamasına da yardımcı olacaktır. Bunun haricinde gece yatmadan önce içilen rooibos çayı vücudu rahatlatacağından uykuya dalmayı da kolaylaştıracaktır. Günde en az 1 defa rooibos çayı içmek genel vücut sağlığı açısından faydalı olacaktır. Fakat fazla tüketiminden kaçınılması gerekmektedir, aksi takdirde farklı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

ROOİBOS ÇAYI KİLO VERDİRİR Mİ?

Rooibos çayı, kilo vermek isteyen kişiler tarafından sıkça kullanılan bitkisel çaylar arasında yer almaktadır. Oldukça düşük kalorili hatta sade tüketildiğinde 0 kaloriye sahip olan rooibos çayı kilo vermek isteyenlere bu süreçte yardımcı olmaktadır.