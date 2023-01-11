Rooibos çayı, poşet çay olarak ya da aktarlarda kurutulmuş bitki yaprakları kullanılarak demlenmektedir. Kolay bir tüketimi olan rooibos çayının sağlık açısından da oldukça önemli etkileri bulunmaktadır. Rooibos çayı ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Kanser ile mücadele önemli bir bitki çayı olan rooibos çayı, sadece kanser ile değil tüm rahatsızlıklara karşı etkili bir bitki çayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Rooibos çayının insan sağlığı için faydaları aşağıda verildiği gibidir:
Rooibos bitkisinin demlenmesi ile olan rooibos çayı, fazla bilinmese de sağlık açısından oldukça faydalı bir bitki çayıdır. Rooibos bitkisi kışın yağış alan yazın ise kurak ve sıcak iklimlerde yetişmektedir. Aynı zamanda toprağın kumlu olmasını seven bitki genellikle küçük alanlarda yetişmektedir. Küçük alanlarda yetişmesi bitkiyi değerli bir bitki olarak göstermektedir.
Bitki hem kurutularak hem de yeşil hali ile tüketilmesi mümkündür. Yeşil haldeki roobios bitkisi demlendiğinde daha otsu bir tada sahiptir. Antioksidan bakımından kurutulmuş rooibos bitkisine göre daha etkilidir. Fakat kurutulmuş yapraklardan elde edilen rooibos çayının lezzeti daha çekici gelmektedir.
Rooibos çayı oldukça kolay bir şekilde demlenmektedir. Hem toz hem de poşet şeklinde aktarlarda ve marketlerde satılmaktadır. Poşet olan rooibos çayını demlemek çok kolaydır. Kaynamış suyun içine bir poşet çay atılır ve 5-6 dakika beklenir ardından içmek için hazırdır. Toz olarak rooibos çayı demleme şekli ise aşağıda verildiği gibidir:
Yukarıdaki adımları takip ederek kolay bir şekilde toz rooibos çayı demleyebilirsiniz. Tüketim esnasında isteğe bağlı olarak şeker ya da az bir miktarda süt eklenerek de içilmektedir.
Rooibos çayı ismen fazla aşina olmadığımız bir bitkisel çay çeşididir. Oldukça faydalı bir bitkisel çay olan rooibos, tüketilirken dikkatli olunmalıdır. Mide asidinin dengesini bozmamasına özen gösterilmelidir. Bu yüzden tok karna içilmesi tavsiye edilmektedir.
Tok karna içilmesi sindirim sisteminin rahatlamasına da yardımcı olacaktır. Bunun haricinde gece yatmadan önce içilen rooibos çayı vücudu rahatlatacağından uykuya dalmayı da kolaylaştıracaktır. Günde en az 1 defa rooibos çayı içmek genel vücut sağlığı açısından faydalı olacaktır. Fakat fazla tüketiminden kaçınılması gerekmektedir, aksi takdirde farklı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.
Rooibos çayı, kilo vermek isteyen kişiler tarafından sıkça kullanılan bitkisel çaylar arasında yer almaktadır. Oldukça düşük kalorili hatta sade tüketildiğinde 0 kaloriye sahip olan rooibos çayı kilo vermek isteyenlere bu süreçte yardımcı olmaktadır.