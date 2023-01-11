Sade soda diğer ismiyle maden suyu, içerdiği mineraller ve elementler sayesinde çok zengin bir kaynak suyudur. Sofralardan eksik edilmeyen, yemeklerin arkasına içildiğinde hazmı kolaylaştıran, sıcaklarda içildiğinde serinleten, kalorisiz bu mineralli su dünyanın her yerinde içme suyundan sonra en çok tüketilen sudur. Sade sodanın kadar çok tüketilme sebebi ise elbette birçok faydasının olmasıdır. Sade sodanın faydaları nelerdir? Sade soda içmek ne işe yarar? Bu soruların cevaplarını ve sade soda ile ilgili merak edilen birçok bilgiyi sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

SADE SODANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sade soda kötü kolesterolü düşürmeye, kalp ve damar yollarının güçlenmesine fayda sağlar.

Şişkinlik, hazımsızlık ve mide yanması gibi sindirim rahatsızlıklarına çok iyi gelir.

İçeriğinde bulunan bol mineraller sayesinde kemikleri ve dişleri güçlendirir.

Aynı zamanda yağ yakmaya yardımcı olarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

SADE SODA İÇMEK NE İŞE YARAR?

Sade soda içeriğindeki bol miktarda magnezyum, kalsiyum, sodyum, sülfat, demir ve florit bulundurması özelliğiyle birçok işe yarar.

Hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini çözmeye yardımcı olur.

Kemik ve dişlerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Kanın pıhtılaşmasını düzenler, kalp ve damarları korur.

Kalın bağırsağın işleyişini düzenlemeye yardımcı olur.

Yağ yakmaya ve kötü kolesterolü düşürmeye yardım eder.

SADE SODANIN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Sade soda, kafa derisinin PH değerini düzenler ve kepeklenme, saç dökülmesi sorunlarını aza indirmeye yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan demir ve sodyum saç tellerinin güçlenmesi, saç köklerinin gürleşmesi için çok faydalıdır.

Düzenli tüketim yahut aralıklarla saça sade soda uygulamak saçın daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardım eder.

HER GÜN SADE SODA İÇMEK NE İŞE YARAR?

Günde bir bardak sade soda tüketmek kan akışını ve tansiyonu düzenlemeye yardımcı olurken, diş ve kemiklerin günlük alması gereken flor ve magnezyum ihtiyacını karşılıyor.

Kötü kolesterolü düşürdüğü için günlük sade soda tüketmek damar ve kalp sağlığı içinde çok faydalıdır. Ama kişinin böbrek hastalığı veya gebelik gibi bir durumu varsa doktorunun önerdiği ölçüde tüketmesi en sağlıklı karar olacaktır.