Sade soda diğer ismiyle maden suyu, içerdiği mineraller ve elementler sayesinde çok zengin bir kaynak suyudur. Sofralardan eksik edilmeyen, yemeklerin arkasına içildiğinde hazmı kolaylaştıran, sıcaklarda içildiğinde serinleten, kalorisiz bu mineralli su dünyanın her yerinde içme suyundan sonra en çok tüketilen sudur. Sade sodanın kadar çok tüketilme sebebi ise elbette birçok faydasının olmasıdır. Sade sodanın faydaları nelerdir? Sade soda içmek ne işe yarar? Bu soruların cevaplarını ve sade soda ile ilgili merak edilen birçok bilgiyi sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.
Sade soda içeriğindeki bol miktarda magnezyum, kalsiyum, sodyum, sülfat, demir ve florit bulundurması özelliğiyle birçok işe yarar.
Günde bir bardak sade soda tüketmek kan akışını ve tansiyonu düzenlemeye yardımcı olurken, diş ve kemiklerin günlük alması gereken flor ve magnezyum ihtiyacını karşılıyor.
Kötü kolesterolü düşürdüğü için günlük sade soda tüketmek damar ve kalp sağlığı içinde çok faydalıdır. Ama kişinin böbrek hastalığı veya gebelik gibi bir durumu varsa doktorunun önerdiği ölçüde tüketmesi en sağlıklı karar olacaktır.