Bir elinde bin marifet bir bitki olan üzerlik tohumu hem bitki çayı olarak hem tütsü olarak kullanılan verdiği şifalar yönünden farklı ve zengin bir bitkidir. Özellikle Anadolu'da evlerin giriş kapısını süsleyen üzerlik tohumunun haneyi nazardan koruduğu ve bereketlendirdiğine inanılır ki bu özelliği üzerlik tohumunu başlı başına farklı kılan özelliklerinden birisidir. Verdiği şifalar hakkında hadisler ve rivayetler olan üzerlik tohumunun faydaları nelerdir? Üzerlik tohumu ne işe yarar? Bu soruların cevaplarını ve üzerlik tohumu hakkında birçok bilgiyi sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

ÜZERLİK TOHUMU FAYDALARI NELERDİR?

Huzursuzluk ve uyku problemlerini çözmeye çok faydalı olan üzerlik tohumu, bağırsakların işlevini düzenlemeye ve bağırsak tenyalarını vücuttan atmaya da yardımcı olur.

Hormonsal dengesizlikleri düzenler ve adet kanamalarını düzene sokar.

Stres kaynaklı baş ağrılarına iyi gelir hafızayı ve dikkati dinç tutar.

Eğer gözde iltihaplanma varsa kompres yapılması halinde iltihaplanmayı azaltır.

Yakılarak tütsü haline getirildiğinde burun tıkanıklıklarını açmaya yardımcı olur.

ÜZERLİK TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Üzerlik tohumunun çokça faydası olduğu gibi değişik kullanım şekilleri vardır. Bunlardan birisi üzerlik tohumunun demlenip çay olarak tüketilmesidir, diğeri ise tütsü olarak yakılıp dumanının solunması ve eve yayılması şeklinde kullanımıdır. Bazen de sadece evlerin kapılarına asılarak süs ve evi nazardan koruma amacıyla kullanılır.

ÜZERLİK TOHUMU NE İŞE YARAR?

Hem bedensel hem ruhsal sıkıntılara iyi gelen üzerlik tohumunun ne işe yaradığını listesi şöyledir;

Burun tıkanıklıkları açmaya ve balgamı söktürmeye yardımcı olur.

Hormonları düzenleyerek adet dönemlerinin rahat geçmesini sağlar.

Stres kaynaklı baş ağrılarını dindirmeye yardımcı olur.

Uykusuzluk problemini çözmeye yardım eder.

Vücudu alerjik reaksiyonlara karşı güçlendirir.

Hafızayı güçlendirir ve odaklanma yetisini arttırır.

Bağırsak kurtlarını ve parazitlerini vücuttan artmaya yardım eder.

Kötü enerjileri ve nazarı uzaklaştırır.

Halsizlik ve sıkıntılı hislerden arınmaya yardımcı olur.

ÜZERLİK TOHUMU NASIL YAKILIR?

Yanmaz yapışmaz bir tavaya üzerlik tohumları ve üzerlerine bir tutam tuz eklendikten sonra ocağa koyup orta ateşte tohumlar yanana kadar tutulur. Tohumlar yanmaya başlayınca tava dikkatli bir şekilde evin içinde gezdirilerek dumanı tüm eve yayılır.