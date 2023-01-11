Bir elinde bin marifet bir bitki olan üzerlik tohumu hem bitki çayı olarak hem tütsü olarak kullanılan verdiği şifalar yönünden farklı ve zengin bir bitkidir. Özellikle Anadolu'da evlerin giriş kapısını süsleyen üzerlik tohumunun haneyi nazardan koruduğu ve bereketlendirdiğine inanılır ki bu özelliği üzerlik tohumunu başlı başına farklı kılan özelliklerinden birisidir. Verdiği şifalar hakkında hadisler ve rivayetler olan üzerlik tohumunun faydaları nelerdir? Üzerlik tohumu ne işe yarar? Bu soruların cevaplarını ve üzerlik tohumu hakkında birçok bilgiyi sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.
Üzerlik tohumunun çokça faydası olduğu gibi değişik kullanım şekilleri vardır. Bunlardan birisi üzerlik tohumunun demlenip çay olarak tüketilmesidir, diğeri ise tütsü olarak yakılıp dumanının solunması ve eve yayılması şeklinde kullanımıdır. Bazen de sadece evlerin kapılarına asılarak süs ve evi nazardan koruma amacıyla kullanılır.
Hem bedensel hem ruhsal sıkıntılara iyi gelen üzerlik tohumunun ne işe yaradığını listesi şöyledir;
Yanmaz yapışmaz bir tavaya üzerlik tohumları ve üzerlerine bir tutam tuz eklendikten sonra ocağa koyup orta ateşte tohumlar yanana kadar tutulur. Tohumlar yanmaya başlayınca tava dikkatli bir şekilde evin içinde gezdirilerek dumanı tüm eve yayılır.