Ayva çekirdeği jeli yapımı kullanımı kadar kolay olup, genelde evde yapılan bir kür olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat aktarlarda ya da doğal ürün satan yerlerde de bulunmaktadır. Birçok alanda kullanılabilen ayva çekirdeği jeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ FAYDALARI NELERDİR?

Ayva çekirdeği jeli fazla duyulmamış bir besin ve ürün olmasına rağmen kullanımı konusunda belli bir kitleye de sahiptir. Ayva ve ayva çekirdeğinin faydaları saymakla bitmeyeceği gibi ayva çekirdeği jelinin de faydaları bir o kadar fazladır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabilmemiz mümkündür:

Potasyum, kalsiyum ve birçok mineral bakımından zengin olan ayva çekirdeği jeli cilt sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

Saçlara çok iyi gelmektedir. Yağlanma problemini oldukça iyi gelmektedir.

Saç derisini besler ve kepek oluşumunun önüne geçmektedir.

Öksürüğe iyi gelmektedir.

Enfeksiyonlara karşı faydalıdır.

Sakinleştirici bir özelliği bulunmaktadır. Sinirleri yatıştırması açısından depresyona iyi geldiği bilinmektedir.

Çocuklarda oluşan ishale iyi gelmektedir.

Mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu bir rolü bulunmaktadır.

Cilt çatlaklarına iyi gelmekte gözle görünür oranda azaltmaktadır.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ NE İŞE YARAR?

Ayva çekirdeği jeli, cilt ve vücut sağlığı açısından oldukça besleyici ve faydalı bir besin aynı zamanda cilt bakım ürünüdür. Bu jel cilt problemlerine iyi gelmektedir. Birçok cilt lekesi gibi problemli ciltlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Besin olarak tüketimi söz konusu olan ayva çekirdeği jeli, gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Baş ağrısına iyi gelen ayva çekirdeği jeli doğal ağrı kesici özelliğine sahiptir. Keskin bir öksürük kesici olan jel soğuk kış aylarında limon ve balla karıştırarak keskin tadı bastırılarak tüketilebilir. Halsizliğe ve yorgunluğa karşı da oldukça etkili bir besin kaynağıdır.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ NASIL KULLANILIR?

Ayva çekirdeği jelinin kullanım alanı iki farklı şekilde yer almaktadır. Bunlardan biri doğrudan cilde uygulanması şeklinde olup ikincisi ise farklı yiyecekler ile karıştırılarak tüketilmesidir. Ayva çekirdeği jeli bu iki kullanıma arasında en çok cilde uygulanışı olarak doğrudan kullanımı yer almaktadır.

Cilde maske şeklinde uygulanan ayva çekirdeği yağı, bir süre bekletildikten sonra ılık su ile yıkanır. Düzenli kullanımlarda iyi sonuçlar elde edilmektedir. Besin olarak tüketiminde genellikle acı ve keskin tadını bastırmak için farklı yiyecekler ile karıştırılarak tüketilir. Böylece daha rahat bir şekilde tüketilirken farklı besin değerleri ile birleştiği için artı bir etkisi olmaktadır.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ NE KADAR SÜRE KULLANILIR?

Ayva çekirdeği jeli daha cilde kullanımı ile bilinen bir oluşumdur. Cilt sağlığı için önemli derecede etkili olan ayva çekirdeği jeli cilde doğrudan uygulanmaktadır. Maske ya da peeling şeklinde kullanılabilen ayva çekirdeği jeli sürüldüğü yerde yaklaşık olarak yarım saat kadar bekletildikten sonra ılık su ile yıkanır.

Ayva çekirdeği jeli peeling olarak her gün düzenli bir şekilde uygulanabilmektedir. Maske olarak ise haftada en fazla 2 kere uygulanması tavsiye edilmektedir.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Ayva oldukça faydalı bir meyve olup, çekirdeği ve çekirdeğinden yapılan jeli de bir o kadar faydalı ve şifalıdır. Özellikle cilt sağlığı açısından birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekildedir:

Ciltte oluşan çatlaklara oldukça faydalı olan ayva çekirdeği jeli özellikle hamilelik döneminde oluşan çatlaklara karşı gözle görülür bir azalma göstermektedir.

Ciltte oluşan yanık, sivilce ve batık oluşumuna iyi gelmektedir. Bunlar sonucu oluşan izlerin giderilmesinde oldukça etkilidir.

Saç derisine iyi gelmektedir. Oluşan kepek ve deri döküntüsünü gideren ayva çekirdeği yağı aynı zamanda saç derisini besleyerek sorunun tekrar oluşmasının önüne geçmektedir.

Saçlardaki yağlanma problemini de gidererek daha parlak ve canlı gözükmesini sağlamaktadır.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ YÜZE FAYDALARI NELERDİR?

Ayva çekirdeği jelinin cilde oldukça faydalı olduğundan bahsettik peki yüze etkileri nelerdir? Ayva çekirdeği jelinin yüze olan faydaları aşağıda verildiği gibidir:

Gözeneklerin temizlenip sıkılaşmasını sağlamaktadır.

Peeling şeklinde kullanımı yüzün daha canlı görünmesini sağlar.

Kış aylarında çatlayan dudaklara oldukça faydalıdır.

Sivilce ve siyah nokta oluşumunu engellemektedir.

Sivilce izlerinin giderilmesinde etkilidir.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ KAÇ GÜN SAKLANIR?

Ayva çekirdeği jeli evde doğal yollar ile yapımı oldukça kolay bir üründür. Cam bir kabın içine ayva çekirdekleri ve su eklenerek ağzı kapatılır. Yaklaşık olarak 24 saat bekletildikten sonra jelimsi kıvama gelir ve kullanım için hazırdır. Hafta bir kez yapılıp kullanılması tavsiye edilir. Jel yapıldıktan sonra buzdolabında bekletilmeli 2-3 gün içerisinde kullanılmalıdır.