Nisan ayında çiçek açan bu bitki Eylül ayına kadar çiçeklenmesi devam eder. Damar otu bitkisinin yapraklarında yüksek miktarda demir bulunmaktadır. Damar otu A ve C vitamini açısından oldukça zengindir. İşte 'Damar otu nedir?' yazımızda inceleyelim.

DAMAR OTU FAYDALARI NELERDİR?

Çıban otu, pişik otu ve sinir otu olarak da bilinen damar otu bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle birlikte tüketildiğinde yıl boyu hastalanmaları önleyici etkisi vardır. İçinde kalsiyum, potasyum, çinko, fosfor ve salisilik asit barındıran damar otu mide rahatsızlıklarına ve kuru öksürüğe oldukça iyi gelmektedir.

Üst solunum hastalıklarına karşı ıhlamurdan daha güçlü etkisi olduğu bilinmektedir. Damar otu kozmetik ve dondurma endüstrisinin yanı sıra ilaç sektöründe de ham madde olarak kullanılmaktadır. Damar otu alternatif tıpta da oldukça tercih edilmektedir.

DAMAR OTU NELERE İYİ GELİR?

Çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan apse, çıban ve dolama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca akne tedavisinde de kullanılmaktadır. Damar otunun lapasını yaparak enfekte olmuş bölgeye uygulandığında tedavi edici etkisi gözlemlenmiştir.

Bağırsaklarda biriken parazitler bir süre taş ve kum oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca gaz ve sancılara neden olan bu parazitleri vücuttan atmak için uzmanlar damar otu çayını tavsiye etmektedir.

Eylül ayından itibaren düzenli tüketildiğinde kış boyu hastalıklara karşı korur. Öksürük, balgam, bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda artan rahim kanserinin tedavisinde iyileştirici etkisi de gözlemlenmiştir.

DAMAR OTU NASIL KULLANILIR?

Damar otunun kullanım şekline de yazımızda yer verelim. Damar otunun kaynatma şeklinde değil de demleme şeklinde tüketilmesi önerilmektedir. Damar otunu kuruttuktan sonra 7 ile 10 dakika sıcak suda demleyerek tüketebilirsiniz.

Damar otu çayı günde bir bardak tüketilebilir. Ancak 20 gün kullanıldıktan sonra 1 hafta ara verilmesi önerilmektedir. Damar otunun bilen bir yan etkisi yoktur. Damar otu aynı zamanda sakinleştirme özelliğine sahip bir bitkidir. Depresyon hastalığı yaşayan kişilerin de tedavisinde kullanılmaktadır.

Sinir otu olarak bilinen damar otu pekmez yapımında da kullanılır. Ayrıca kurutulmuş damar otu kekik ile birlikte de çay olarak tüketilebilir. Damar otu lapa olarak da kullanılabilir. Taze damar otu yaprakları yıkandıktan sonra biraz kurutulur. Daha sonra bir araç yardımıyla ezilerek lapa haline getirilir ve cilde uygulanabilir. Egzama, siğil ve çıban gibi cilt üstünde oluşan rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir.