Soğanın içeriğinde A,B,C ve E vitaminlerinin yanı sıra fosfor, iyot, kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum mineralleri bulunuyor. Soğan suyu da bu sayede yüksek besin değerine sahip olarak biliniyor. Kaynatılmış soğan suyu hakkında daha detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kaynatılmış Soğan Suyunun Faydaları Nedir?

Soğan suyunun en bilinen özellikleri arasında yaraları ve iltihapları tedavi etmesi yer alıyor. İçeriğinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde iltihap tedavisinde de kullanılan kaynatılmış soğan suyunun çeşitli faydalarını şu şekilde listeleyebiliriz:

Düzenli tüketildiği zamanlarda kan şekerini düşürerek dengelenmesini sağlıyor.

En iyi idrar söktürücü besinler arasında yer alıyor.

Cilt yüzeyindeki yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.

Bağırsakların hareketlerini arttırıyor. Öyle ki müshil etkisi gösteriyor.

Sindirimin kolaylaşmasına yardımcı oluyor.

Mide problemi yaşayanların kaynatılmış soğan suyu tüketmesi önerilebiliyor. Bu sayede daha sağlıklı mideye sahip olunabiliyor.

Kanserli hücrelerin ölmesini sağlıyor.

Kalp sağlığına iyi geliyor.

Saçların daha hızlı ve daha sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor.

Kemikleri güçlendirerek, kemik erimesi gibi hastalıkların önlenmesini sağlıyor.

Kilo vermeye yardımcı oluyor.

Hamilelik şansını arttırıyor.

Kaynatılmış Soğan Suyu Neye İyi Gelir?

Kaynatılmış soğan suyunun en bilindik özellikleri arasında kanser hücrelerini öldürmesi yer alıyor. Soğan suyunun içeriğinde polifenoller bulunuyor. Bu durum kanserli hücrelerin vücut içerisinde gelişimini önlüyor. Bunun yanı sıra kaynatılmış soğan suyu doğal antioksidan olarak biliniyor.

Kansere karşı bu sayede daha güvenilir bir savaş açıyor. Ayrıca doğal antioksidan olması kalbi de koruyarak çeşitli kalp hastalıklarının gelişmesini engellemesini sağlıyor. İltihapları önlemesiyle ün salan kaynatılmış soğan suyu, kan damarının sertleşmesini önlüyor. Düzenli olarak kaynatılmış soğan suyu tüketimi, kalp sağlığını olumlu yönde etkiliyor.

Kaynatılmış soğan suyu, saç sağlığını da olumlu yönden etkiliyor. Bunun için soğan suyunu direkt olarak saçınıza uygulayabilirsiniz. Bu işlem saçın daha gür hale gelmesine yardımcı olurken bir yandan da daha hızlı uzamasını sağlıyor. Kaynatılmış soğan suyunun içeriğinde bulunan sülfür, saçların daha güzel görünmesine etki ediyor. Aynı zamanda saç dökülmesi ya da saçkıran problemi yaşıyorsanız yine kaynatılış soğan suyu kullanabilirsiniz.

Soğan Suyunu Kimler Kullanamaz?

Kaynatılmış soğan suyu pek çok açıdan fayda sağlasa da bazı durumlarda kullanılmaması öneriliyor. Örneğin kan şekeri değeri normalin altında olan, yani hipoglisemiye sahip olan bireylerin ve adet dönemindeki bireylerin kaynatılmış soğan suyunu tüketmemesi gerekiyor. Adet dönemi bittikten yaklaşık 1 hafta sonra kaynatılmış soğan suyu tüketilebiliyor.

Soğan Kürü Kaç Gün Sonra Etkisini Gösterir?

Soğan suyu kürünü uygulamaya başladıktan yaklaşık 2 ila 3 gün sonra etkisini göstermeye başlıyor. Bunun için bir adet soğanı dörde bölerek, 2 bardak su ile kaynatmalısınız.

Suyun klorsuz olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yaklaşık olarak 5 dakika boyunca kaynatarak soğan suyunu elde etmiş olursunuz. Hazırlamış olduğunuz soğan suyuna başka hiçbir baharat eklememeniz gerekiyor.

Son olarak soğan suyunu öğlen ve akşam yemeklerinden önce, günde 2 defa tüketebilirsiniz. Bu işlemi yaklaşık olarak 15 gün boyunca yapmalısınız. Gece yatmadan önce soğan suyu içmek faydalı olacağından dilerseniz uyku öncesi tüketebilirsiniz, bunun günde 2 defa olmasına dikkat etmelisiniz.