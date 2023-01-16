Akşam yemeği sofralarının vazgeçilmezi kereviz kış sebzesidir. Tam bir şifa deposu olan kereviz yaklaşık iki senede yetişmektedir. Oldukça düşük kaloriye sahip olan kereviz sebzesi pişirilerek olduğu gibi çiğ de tüketilebilmektedir. Hem kendisi hem de sapı tüketilen kereviz özellikle salatalarda sıklıkla kullanılabilmektedir. Peki, kereviz sapından ne yapılır? Kereviz sapı ne işe yarar? Tüm bu soruların cevapları için haberimizi okuyabilirsiniz. İşte tüm detaylar.
Kalori bakımından oldukça düşük seviyelerde bulunan kereviz diyet listelerinin vazgeçilmez sebzesidir. Bazı diyetlerde kerevizin çiğ tüketildiğine de rastlanılmaktadır. Sorunun cevabı evet. Özellikle diyet programlarında sıklıkla bulunan çiğ kereviz, yüksek lifli yapısıyla uzun süreler tokluk hissi yarattığı için insanlar kerevizi çiğ de tüketmektedir.
Kereviz bünyesinde barındırdığı antioksidan özellikler sayesinde vücutta oluşabilecek iltihaplanmaların önüne geçer. Ayrıca kereviz bu iltihaplanmalara bağlı olarak gelişebilecek kanser veya kalp rahatsızlıkları gibi olumsuz sonuçların da önüne geçmektedir.
Kerevizin böbreklere faydası da oldukça fazladır. Kereviz tüketerek böbrek ve idrar yollarında oluşabilecek iltihaplanmaların önüne geçmeniz mümkün. Bazı kronik hastalıklara da oldukça iyi gelen kereviz, akciğer hastalıkları veya astım gibi hastalıklarına da fayda sağlamaktadır.
Kereviz tüketiminin 4 çeşidi bulunmaktadır. Bunlar kereviz tohumu tableti, baharatı, çayı ve yağıdır. Kereviz tohumu tableti özellikle hipertansiyon gibi hastalıkları olanlar için önerilmektedir. Zira tansiyonu dengelemek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca idrar yolları iltihaplanmalarının da önüne geçmektedir.
Kereviz tohumu baharatı ise genellikle salatalara dahil edilen bir yöntemdir. Bazı şefler tuz yerine kereviz tohumu baharatı kullanmaktadır. Kereviz tohumu çayı da klasik bir bitki çayı gibi tüketilebilecek ve oldukça faydalı bir tüketim tarzıdır. Kereviz tohumu yağı ise özellikle sivrisinekleri kovmak amacıyla kullanılmaktadır. Öte yandan ağrılara da iyi geldiği bilinen kereviz tohumu yağı oral yollardan da tüketilebilmektedir.
Kereviz Sapının birçok kullanım şekli mevcuttur. Kereviz sapının salatası, kavurması, çorbası, sotesi ve hatta omleti bile yapılmaktadır. Fakat aralarında en popüler ve pratik olanı kereviz sapı salatasıdır.
Kerevizde hangi vitaminler var diye merak ediyorsanız; kereviz A, C, E ve bolca K vitamini deposudur. Öte yandan folik asit, B6, potasyum, fosfor gibi birçok minerali de bünyesinde barındırır.