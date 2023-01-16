Akşam yemeği sofralarının vazgeçilmezi kereviz kış sebzesidir. Tam bir şifa deposu olan kereviz yaklaşık iki senede yetişmektedir. Oldukça düşük kaloriye sahip olan kereviz sebzesi pişirilerek olduğu gibi çiğ de tüketilebilmektedir. Hem kendisi hem de sapı tüketilen kereviz özellikle salatalarda sıklıkla kullanılabilmektedir. Peki, kereviz sapından ne yapılır? Kereviz sapı ne işe yarar? Tüm bu soruların cevapları için haberimizi okuyabilirsiniz. İşte tüm detaylar.

KEREVİZ SAPI NE İŞE YARAR VE FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğindeki yoğun lifler ve su miktarı sayesinde kereviz metabolizma hızını arttırmaktadır. Yoğun lif ve su miktarıyla birlikte kereviz bağırsakların işlerliğini destekleyerek onu rahatlatır. İdrar söktürücü özelliğiyle de ön plana çıkan kereviz üreme organlarında oluşabilecek enfeksiyonlara da son derece faydalıdır.

Son dönemde yapılan araştırmalar kerevizin kalp rahatsızlıklarının önüne geçtiğini kanıtladı. Kerevizdeki fenolik maddeler kan damalarının işlevlerini kolaylaştırmakta olup kan basıncının yavaşlamasına fayda sağlamaktadır. Bu sayede kalbin sağlıklı çalışmasına yarar sağlamaktadır.

Kerevizde yer alan luteolinin maddesi pankreas kanseri riskini en aza indirmektedir. Pankreas kanserinin yanında meme kanserinin de oluşum riskini azalttığı kanıtlanmıştır. Bünyesindeki apigenin bileşiği sayesinde kanser hücreleriyle savaşan kereviz mucizevi bir sebzedir.

Kereviz tüketimi karaciğerde birikecek kötü yağların seviyelerini kontrol altında tuttuğu kanıtlanmıştır. Öte yandan kerevize has kokunun kaynağı olan fitalid, karaciğer sağlığını desteklemektedir.

KEREVİZ ÇİĞ YENİR Mİ?

Kalori bakımından oldukça düşük seviyelerde bulunan kereviz diyet listelerinin vazgeçilmez sebzesidir. Bazı diyetlerde kerevizin çiğ tüketildiğine de rastlanılmaktadır. Sorunun cevabı evet. Özellikle diyet programlarında sıklıkla bulunan çiğ kereviz, yüksek lifli yapısıyla uzun süreler tokluk hissi yarattığı için insanlar kerevizi çiğ de tüketmektedir.

KEREVİZİN BÖBREKLERE FAYDASI NEDİR?

Kereviz bünyesinde barındırdığı antioksidan özellikler sayesinde vücutta oluşabilecek iltihaplanmaların önüne geçer. Ayrıca kereviz bu iltihaplanmalara bağlı olarak gelişebilecek kanser veya kalp rahatsızlıkları gibi olumsuz sonuçların da önüne geçmektedir.

Kerevizin böbreklere faydası da oldukça fazladır. Kereviz tüketerek böbrek ve idrar yollarında oluşabilecek iltihaplanmaların önüne geçmeniz mümkün. Bazı kronik hastalıklara da oldukça iyi gelen kereviz, akciğer hastalıkları veya astım gibi hastalıklarına da fayda sağlamaktadır.

PEKİ KEREVİZ NASIL YENİRSE FAYDALI OLUR?

Kereviz tüketiminin 4 çeşidi bulunmaktadır. Bunlar kereviz tohumu tableti, baharatı, çayı ve yağıdır. Kereviz tohumu tableti özellikle hipertansiyon gibi hastalıkları olanlar için önerilmektedir. Zira tansiyonu dengelemek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca idrar yolları iltihaplanmalarının da önüne geçmektedir.

Kereviz tohumu baharatı ise genellikle salatalara dahil edilen bir yöntemdir. Bazı şefler tuz yerine kereviz tohumu baharatı kullanmaktadır. Kereviz tohumu çayı da klasik bir bitki çayı gibi tüketilebilecek ve oldukça faydalı bir tüketim tarzıdır. Kereviz tohumu yağı ise özellikle sivrisinekleri kovmak amacıyla kullanılmaktadır. Öte yandan ağrılara da iyi geldiği bilinen kereviz tohumu yağı oral yollardan da tüketilebilmektedir.

KEREVİZ SAPINDAN NE YAPILIR?

Kereviz Sapının birçok kullanım şekli mevcuttur. Kereviz sapının salatası, kavurması, çorbası, sotesi ve hatta omleti bile yapılmaktadır. Fakat aralarında en popüler ve pratik olanı kereviz sapı salatasıdır.

KEREVİZDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Kerevizde hangi vitaminler var diye merak ediyorsanız; kereviz A, C, E ve bolca K vitamini deposudur. Öte yandan folik asit, B6, potasyum, fosfor gibi birçok minerali de bünyesinde barındırır.