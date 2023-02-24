Alkali Suyunun Faydaları Nelerdir? Alkali Suyu Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Doğru beslenmenin en önemli yollarından biri de doğru su tüketimidir. Alkali su da sağlıklı yaşamak isteyenler için hayatlarında yer edilmesi gerek ürünlerden biridir. Vücuda hemen hemen her konuda fayda sağlayan alkali su kemik hastalıklarından böbrek rahatsızlıklarına sindirim sistemini düzenlemeden kilo vermeye kadar geniş ölçekte yarar sağlamaktadır. Peki, alkali su nasıl tüketilmelidir, alkali su ne işe yarar? İşte, tüm detaylar...

Alkali su nedir?

Alkali su, sudaki pH değerinin 7,5 ve üzerinde olması durumudur. Suyun pH değerinin 7 olması nötr su anlamına gelir. Alkali yani bazik sular mineral açısından zengindirler. Bu sular kalsiyum, silika, potasyum, magnezyum ve bikarbonat gibi mineralleri içerirler. Vücuttaki hücreler tarafından daha iyi emildikleri için de besleyici özelliğe sahiptirler. Alkali su pH değeri ise; 7,5 – 8,5 aralığındadır.

Alkali suyun faydaları nelerdir?

Alkali sular mineral bakımından zengin sulardır.

Vücuttan toksinleri arındır.

Vücudun pH dengesini sağlar.

Antioksidan bakımından zengindir.

Böbreklerin çalışmasını artırır.

Vücudu nemlendirici etkiye sahiptir.

Cildi besleyerek güzelleşmesini sağlar.

Enerji verici özelliğe sahiptir.

Kemik hastalıklarına karşı önlem sağlar.

Alerjilere karşı direnci artırır.

Sindirim sistemini düzene sokar.

Bağırsakları düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek direnci artırır.

Sporla birlikte zayıflamayı destekler.

Asidik rahatsızlıklara iyi gelir.

Ağrıları hafifletir.

Alkali su ne işe yarar?

Alkali su bazik bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı vücutaki toksinlerin stabile edilmesine ve vücuttan atılmasına yardımcı olur. Böylelikle vücudun temizlenmesini de sağlamış olur. Sindirimi destekleyici bir etkisi olan alkali suyu vücudun pH dengesinin sağlanmasına yarar.

Hücreleri yeniler ve cilt sağlığına da iyi gelir. Ödem atıcı bir etkiye sahip olan alkali suyunun kalbi koruyucu da bir etkisi bulunur. Diyabeti önler ve ağrıları hafifletir.

Alkali su ne kadar tüketilmeli?

Alkali su suyun içerisine karbonat koyarak, ılık suyun içerisine çeyrek limon ekleyerek ve bir barsak suyun içerisine 1 çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek elde edilebilmektedir. Alkali suyun tüketimi de oldukça önemlidir. Günlük 2 ila 3 litre aralığında alkali su tüketilebilmektedir.

Alkali suyu kimler kullanamaz?

Alkali su pek çok hastalığa iyi gelirken bazı kişilerin içmesinde sakınca doğurabilmektedir. Bundan dolayı alkali suyun tüketimi bilinçli olarak yapılmalıdır. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği, böbrek taşı sorunu yaşayanlar ile hamile ve emziren kadınların doktor kontrolünde alkali suyu kullanmaları gerekmektedir.

Alkali su ne kadar içilmeli?

Alkali su tüketmek yaşam kalitesini artırır. Bundan dolayı düzenli olarak alkali su tüketimine özen gösterilmesi gerekmektedir. Alkali suyun günlük olarak 2 ila 3 litre arasında içilmesi önerilmektedir.