Saksılarımızın sade güzelliği, bazı kişisel bakım ve medikal ürünlerinin başrol oyuncusu aloe veranın keşfedildiği günden bugüne o kadar çok sıkıntıya şifası tecrübe edilmiştir ki ''topraktan gelen mucize'' deyiminin canlı objelerinden birisi olmuştur. Hele ki cildimiz için dünyanın en kolay ulaşılır en organik bakım ürünlerinden birisidir aloe vera. Peki, aloe verayı yüzümüze nasıl uygulamalıyız? Aloe veranın yüze faydaları nelerdir? Bu soruların cevaplarının ve aloe vera hakkında başka bilgilerin yer aldığı yazımızı sizler için hazırladık.

ALOE VERANIN YÜZE FAYDALARI NELERDİR?

Aloe vera bitkisi yüksek su tutma kapasitesine sahip olması ve içeriğinde bolca potasyum, kolajen ayrıca mineral barındırması sebebi ile cildin elastikiyetini korumaya, hava şartları yüzünden yüzümüzdeki ölü derileri ve solgun görünüşü yok etmeye faydalı bitkidir.

Organik bir antioksidan olan aloe vera bu özelliği sayesinde yüzümüze uygulandığı zaman cildi temizler ve sivilce oluşumunu engeller. Düzenli kullanımı sonucunda ciltteki ton eşitsizliklerine ve lekelere çok iyi geldiği tecrübe edilmiştir.

ALOE VERA MASKESİ TARİFİ

Aloe vera maskesi cildimizi yağlandırmadan doğal yollarla en iyi nemlendirme seçeneklerinden birisidir. Aloe vera maskesini evimizde masrafsız ve kolayca hazırlayabiliriz. Maskeyi hazırlamak için gereken malzemeler ise şunlardır;

Aloe vera bitkisi

Orta boy çukur bir kap

Bal ( cildimiz çok kuru ise )

Aloe vera bitkisinden ihtiyacınıza göre bir bölüm kesin ve elde edilen parçayı kaba tabanına değmeyecek dik bir şekilde yerleştirin, bir süre kaba jelini akıtmasını bekleyin. Jelini akıttıktan sonra aloe verayı dikine bir şekilde ayırın ve nazik hareketlerle içinde kalan jeli sıyırarak kaptaki jele ekleyin.

Cildiniz normal veya karma ise maskeyi direkt bir fırça yardımıyla ya da elinizle yüzünüze uygulayabilirsiniz. Eğer ki cildiniz çok kuru ise aloe vera jeline az miktarda bal ekleyerek maskenizi uygulayabilirsiniz.

ALOE VERA MASKESİ YÜZE NASIL UYGULANIR?

Öncelikle bu maskeyi yahut herhangi bir maskeyi yüzümüze uygulamadan önce alerjik bir cilt yapısına ya da yoğun akneli bir cilde sahipseniz mutlaka doktorunuza danışın.

Aloe vera maskesini yüzünüze uygulamadan önce yüzünüzü temizlerseniz çok daha iyi sonuç alırsınız. Temizlenmiş cilde bir fırça ya da elinizle maskeyi uygulayıp en fazla 20 dakika beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

ALOE VERA MASKESİ YÜZDE NE KADAR KALMALI?

Bu maskeyi yüzde tutma süresi cildin ne kadar ihtiyacı olduğu ve cildin hassaslık oranı ile doğrudan ilgilidir. Eğer hassas bir cilde sahipseniz maskeyi yüzünüzde 10 dakikadan fazla tutmamamız faydalı olacaktır fakat normal bir cilde sahipseniz ve cildinizin çokça neme ihtiyacı varsa bu süre 15-20 dakikayı bulabilir.