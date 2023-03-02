İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

İdrar yolu enfeksiyonu çok yaygın olarak görülür. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu daha sık görülür. Bunun nedeni kadınlarda idrar yolu mesafesinin kısa olmasıdır. İdrar yolundan mesaneye kadar ulaşan bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri sık sık idrara çıkma, idrarın ağır kokması ve yorgunluk olarak sayılabilir. İdrara çıktığınızda ağrılı yanma hissi varsa, idrarınızı tam yapamadığınızı hissediyorsanız idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenebilirsiniz.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanan pek çok kişi neden bu hastalığa yakalandığını araştırır. İlk olarak "Üşütmek idrar yolu enfeksiyonu yapar mı" sorusunun sorulduğu idrar yolu enfeksiyonunun nedenleri arasında soğuk yer alsa da soğuğun dışında birçok neden bulunur. Bu nedenler;

Cinsel organın bakterilere maruz kalması ve bakterilerin idrar aracılığıyla mesaneye ulaşması,

İdrar yolunun tıkanması,

İdrar yolu anormallikleri,

İdrar yapmak için sonda kullanılması,

Diyabet gibi bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar,

Aktif cinsel yaşam,

Diyafram ve spermatisid gibi kimi doğum kontrol yöntemleri

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri karakterize belirtilerdir. Alt idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri ile üst idrar yolu enfeksiyonun belirtileri arasında farklılık vardır. İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanıp yakalanmadığınızı anlayabilmek için çevrenize sorduğunuz "İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir" sorusunun cevabı şu şekilde cevaplanabilir:

Bulanık veya kanlı idrar,

Sık sık idrara çıkma ihtiyacı,

İdrar sırasında ağrılı yanma hissi,

İdrarı yaptıktan hemen sonra tekrar idrar yapma isteği,

İdrarı tam yapamadığını sanmak,

Ağır ve kötü kokulu idrar

Bulanık renk taşıyan idrar ( Kimi zaman kanlı olabilir)

İdrar kaçağı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEREDE AĞRI YAPAR?

Uzman doktorlar "İdrar yolu nerede ağrı yapar" sorusuyla sık sık karşı karşıya kalırlar. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri arasında vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan ağrılar da yer alır. İdrar yolu enfeksiyonunun ağrı yaptığı bölgeler;

Kadınlarda alt karın bölgesi (pelvik)

Sırt

Bel çevresi

Kaburgaların altı, arkası veya yan taraflar,

İdrar enfeksiyonu sürecinde karnın alt kesiminde şişlik, baskı ve rahatsızlık hissi oluşabilir. İdrar yolu enfeksiyonu sırasında görülen ağrılar yanma ve sızlama tarzındadır. Özellikle idrar yaparken ağrılar fazlalaşır. Enfeksiyon, üst idrar yolunu oluşturan böbreklerde ortaya çıktığında ağrı bedenin yan taraflarında oluşur. Böbrek iltihabı olarak da bilinen üst idrar yolu enfeksiyonuna pyelonefrit adı verilir. Pek, böbrek iltihabı belirtileri nelerdir?

BÖBREK İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Üst idrar yolu enfeksiyonu olarak da adlandırılan böbrek iltihabı üretra veya mesanede başlar. Böbrek iltihabının tedavisi gecikirse veya tedavi edilmezse böbrekler hasar görebilir. Kullandığınız antibiyotiğe rağmen geçmeyen idrar yolu enfeksiyonu böbrek iltihabı olabilir. Böbrek iltihabı kimi zaman hastanede yatarak tedavi edilir. Böbrek iltihabı belirtileri;

Ağır kokulu veya bulanık idrar

Yüksek ateş ve tansiyon

Titreme

Kansızlık

İdrara sık çıkma

Halsizlik

Mide bulantısı ve kusma

Karın ağrısı

Kilo kaybı

İdrara çıkma sırasında yanma ve ağrı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU KAÇ GÜNDE İYİLEŞİR?

İdrar yolu enfeksiyonu kolay tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Hafif idrar yolu enfeksiyonlarının %30 ila 50'si kendiliğinden iyileşir. Kişinin yaşam kalitesini düşüren idrar yolu enfeksiyonu belirtilerini azaltmak ve hastalığın neden olduğu bakterileri yok etmek için ağızdan antibiyotik tedavisi başlanır. İdrar yolu enfeksiyonu antibiyotiğin etkisi sayesinde genellikle dört ila beş gün içinde sorunsuz bir şekilde iyileşir.