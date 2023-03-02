Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir? Mide Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

TANISI İÇİN NELER YAPILMALIDIR:

En önemli tanı şekli şüphelenilmesidir. Ardından değişik görüntüleme tetkikleri ile tanı konmaya çalışılır. Kesin tanı endoskopik ( Gastroskopik ) inceleme bu esnada lezyonun görülmesi ve parça alınarak değerlendirilmesiyle konur. Sonra ki aşamada tomografi veya yaygınlığına göre MR ve / veya PET ile tarama yapılarak tedavi şekli yönlendirilebilir.