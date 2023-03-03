Alerji Belirtileri Nelerdir? Alerji Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

MEVSİMSEL ALERJİLER

Bahar Alerjisi: Bitkiler ve ağaçlar tarafından yayılan polenler bahar alerjisinin başlıca nedenidir. Bağışıklık sistemi bu polenleri "işgalci" olarak algılar ve korunmak için antikor üretimini arttırır.

Bahar alerjisinin belirtileri gözlerde kaşıntı, ciltte kaşıntı, hapşırma, öksürme, gözlerin altında koyulaşma, gözyaşı üretiminin artması ve burun akıntısıdır. Bazı ağaç ve bitki türleri polenlerini bahar mevsiminin sonuna doğru ürettiği için bu alerjiye "yaz alerjisi"de denmektedir.