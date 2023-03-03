Astım Belirtileri Nelerdir? Astım Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Astım, akciğer hastalıklarının en önemli olanlarından bir tanesidir. Çağdaş bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava yollarının hastalığı olarak bilinir. Astım hastalığının belirtileri arasında ilk sırada öksürük gelir. Kuru ve inatçı bir öksürük astımı olanlarda etkili olabilmektedir. Bu öksürük çoğu zaman solunum ve nefes darlığını da birlikte getirir.

ASTIM HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sık tekrarlayan öksürük, hırıltı ve nefes darlığı astımın en önemli belirtileridir. Öksürük astım hastalığının en sık görülen belirtisi olup kuru ve inatçı bir nitelik gösterir. Öksürük, geceleri sabah karşı ve yatar durumda fazladır. Gülmek, ağlamak, derin nefes almak bile şiddetli öksürük krizlerine yol açabilir.

Öksürük çoğu zaman hırıltılı solunum ve nefes darlığı ile birliktedir. Şiddetli öksürük sonucu göğüs, karın kaslarında ağrılar, kaburgalarda çatlak ve kırıklar dahi görülebilir.

Öksürük nöbetleri sırasında bayılan hastalarda olabilir. Mevsim geçişlerinde artış gösterebilir, alerjik astımlarda polen alerjisi varsa ilkbaharda yakınmalar artabilir.

Astım hastalarında genellikle öksürük kuru diye tanımlanmakla birlikte çok az yapışkan bir balgam söz konusudur. Bu yapışkan az miktarda balgamı çıkarmak için hasta öksürür ve çıkarınca da rahatlar.

Astımlı çocuklar balgam çıkaramaz. Ataklar sırasındaki öksürük nöbetlerinde kusarak yapışkan balgamlar çıkartırlar. Astım atağı sırasında göğüste hırıltı, hışıltı duyulabilir. Bu bronşların yaygın olarak daraldığının bir işaretidir. Hasta nefes verilirken daha iyi duyulur. Nefes alırken de hırıltı duyulması aslım krizinin daha ağır olduğunun bir işaretidir.

Nefes darlığı astımın şiddetine göre değişen diğer bir bulgudur. Bazı hastalarda efor sırasında bazen de istirahatte de nefes darlığı olabilir. Bu daha çok tedavisiz ve ağır astım hastalığı bulgusudur.