Düşük Belirtileri Nelerdir? Düşük Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Anne adaylarını ve hatta aile bireylerini üzen durumlardan biri düşük olayıdır. Gebeliğin anne adayına bağlı olarak farklı nedenlerden dolayı sonlanması ya da bebeğin fazla gelişememesi gibi durumlarda düşük yaşanabilir. İstatistiklere göre yüz anne adayından biri düşük sorunu yaşar. Düşük yaşayan biri tekrar çocuk sahibi olabilir. Ya da düşük yaşayan bir anne adayı tekrar düşük tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Bunun için sağlık kuruluşlarında yapılan testler uzman doktorlar tarafından kontrol edilerek bir sonuca varılır. Düşük nasıl olur? merak edilen durum için ayrıntılara değinelim. Çocuk düşürme belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

DÜŞÜK NASIL OLUR?

Hamileliğin 6. ayından önce beklenmeyen bir gelişme sonucu bebeğin kaybedilmesi durumuna düşük denir. Eğer 3 aydan önce olursa erken düşük, 6 aydan sonra olursa geç düşük, 2 veya 3 defa düşük yaşanırsa tekrarlayan düşük olarak adlandırılmaktadır. Düşük nedeni ise genellikle bebeğin kromozomlarının anormal olması nedeniyle olur. Yaş arttıkça da düşük tehlikesi ortaya çıkar. 40 yaşından büyük kadınların hamilelik gibi durumunda düşük tehlikesi daha yüksektir. Erkek yaşının da büyük olması düşük riskini arttırmaktadır. Düşük nedeni olarak şunları sıralayabiliriz:

Trombofili

Bebekteki anormallikler

Rahim yapısı anormallikleri

Enfeksiyonlar

Antifosfolipid sendromu

Rahim ağzı gevşekliği olarak örnek verebiliriz.

Düşük genelde kanama ile başlar. Hamilelikte kanama sıkıntılı durumlardan biridir. Sırt kısmında ağrı hissedilir. Mukus şeklinde akıntılar da olabilir. Böyle durumda hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

DÜŞÜK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Düşük belirtileri anne adaylarının merak ettiği konulardan biri. Çünkü bazı belirtiler düşük belirtileri ile karıştırıldığı için anne adayları boş yere üzülebiliyor. Bu da hamileliklerini etkileyebiliyor. Bunun için en çok rastlanan düşük belirtilerini hazırladık. Çocuk düşürme belirtileri şunlardır:

İlk sırada kanamalar yer alıyor. Kanama kahverengi veya parlak kırmızı olması en önemli düşük belirtisidir.

Akıntılar ikinci derede belirtilerdir. Vajina akıntıları ve lekelenmeler bunlara örnektir. Pembemsi, kırmızı mukus şeklinde kendini gösterir.

Ateş

Halsizlik

Bulantı ve kusma

Sırt ağrıları

Ağrı ve kanama olması düşük olasılığını arttırır.

Düşükten sonra parça kalması belirtileri

Düşük yapma konusunda merak edilen konulardan biri vajinadan gelen parçalar. Düşük yapan kadınların bazıları kanama ve ağrı olduktan sonra düşük yaparlar. Bazıları da hiç ağrı hissetmeden düşük yapabilmektedirler. Bazı kişilerde de vajinadan gelen parçacıklar düşük göstergesi olabilir. Vajinadan gelen şekilsiz dokular bir kaba koyup uzman doktora gösterebilirsiniz. Sağlık kuruluşlarında yapılan testler sonucu düşük olup olmadığı ortaya çıkacaktır.