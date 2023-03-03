HIV Belirtileri Nelerdir? HIV Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

HIV kişinin bağışıklık sistemine girerek bünyeyi çökertmeye sebep olan oldukça tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalıktır. Kişinin vücudundaki enfeksiyon oranı sebebiyle vücuda nüfuz eder ve bünye hiçbir hastalığa direnemez hale gelir. Kişinin direnci yok olduğu zaman bütün hastalıklara daha kolay yakalanır ve sonu ölümcül olabilir.

Buna göre; HIV nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır? İşte ayrıntılar..