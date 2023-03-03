Hurma Faydaları –Hurmanın Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Palmiyegiller ailesinden olan hurma sıcak iklim seven bir türdür. Tropikal ve ılıman iklimlerde de yetiştiği görülmektedir. Ülkemizde Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Basra Körfezi civarı ana vatanı olarak bilinmektedir. Hurma, özellikle Ramazan ayları geldiği zaman sofralardan eksik olmamaktadır. Hiç şeker kullanmadan ve sadece hurma ile tatlandırılan sağlıklı tatlıların yapımında kullanılmaktadır. Şeker içermeyen ama tatlı ihtiyacını yeteri kadar karşılayan hurmalı kekler, kurabiyeler ve sütlü tatlılar yapılabilir. Bu yüzden diyet yapanların vazgeçilmez besinlerinden biri de hurmadır.

Hurmanın kalorisi ve besin değeri

Hurmanın 100 gramı yaklaşık 280 kaloridir

1 adet orta boy kuru hurmada ise 42 kalori vardır.

Kalsiyum açısından çok zengindir.

Günümüzde doğumu kolaylaştırıcı etkisi ile de bilinen oksitosin içerir.

B grubu vitaminlerinden B1, B2, B3, B9 içermektedir.

A vitamini açısından zengin olan hurma gelişim çağındaki çocukların tüketmesi gereken bir besindir.

İnsan vücudu için olmazsa olmaz diyebileceğimiz minerallerden olan, sodyum, kükürt, fosfor, potasyum, selenyum, magnezyum, demir, çinko, iyot gibi birçok sağlıklı madde içermektedir.

Hurmanın faydaları nelerdir?

Hurma, beyin sağlığınızı koruyor ve hafızanızı güçlendiriyor. İçerdiği beta karoten ile hafıza kaybını önler ve uzun süreli hafızayı güçlendirir.

Kansızlığa karşı iyi geldiği bilinen hurmanın kırmızı kan hücrelerini arttırdığı ve hemoglobin sentezlemesini kontrol altına aldığı görülmüştür. Uzmanlar tarafından anemi hastalarının düzenli olarak hurma tüketmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda yüksek oranda demir içermesi de özellikle demir eksikliğine bağlı olan kansızlığa karşı koruyucu bir etki sağlar.

Sadece sağlık açısından değil güzellik açısından da tüketilmekte olan hurmanın cildiniz için birçok faydası vardır. Güneşten veya hamilelik sürecinden kaynaklanan ciltte oluşmuş lekeleri yok eden hurma, cildinizi besleyici bir etki oluşturur ve cilt bariyerini yeniler. Daha parlak ve sağlıklı bir cilt görünümü sağlar. Bunun için hurmayı tüketmeyi tercih edebileceğiniz gibi hurma suyu ile cildinizi pansuman etmeniz de yeterli olacaktır.

Hamilelikte hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. B vitamini türevlerinden biri olan folik asit (B9) içeren hurmayı özellikle hamilelerin tüketmesi tavsiye edilir. Hamilelik sürecinde hücrelerin yeniden yapılanmasını sağlayan folik asidin görevi büyüktür. Aynı zamanda hurma, hamilelik döneminde sıklıkla yaşanabilen kansızlığa karşı da koruyucu bir etki sağlamaktadır.

Hücrelere saldıran moleküller ve kanserojen hücreler ile savaşan hurma, özellikle göğüs, rahim ve kolon kanserine karşı koruyucu bir besindir.

Böbrek hastalarının kesinlikle tüketmesi tavsiye edilen hurmanın, böbrek taşı, böbrek kumları iltihabı gibi problemlerde iyileştirici etkisi vardır. İçerdiği antioksidan özellikler sayesinde ve E vitamini, melatonin gibi bileşenler ile böbrek sağlığını korur, böbrek taşlarının parçalanmasında etkilidir ve oluşabilecek iltihaplanmaları önler.

İçerdiği B6 vitamini sinirleri güçlendirir ve sinir sisteminizi korur. Bu özelliği ile hurmanın stresi ve gerginliği azalttığı söylenebilir.

Hurma fazlasıyla tatlı bir meyvedir ancak kan şekerinde ve insülin seviyesinde yüksek oynamalara sebebiyet vermez. Yani kandaki şeker oranının artmasına sebep olmayan hurma, şeker hastaları için olumsuz bir etkiye neden olmaz.

Hurma günde kaç tane yenmeli?

Mükemmel besin olarak kabul edebileceğimiz, sağlığınızın en lezzetli koruyucularından olan hurmayı haftanın her günü tüketebilirsiniz. Üstelik uzmanlara göre, günde sadece 3 adet hurma tüketmeniz tüm bu faydaları görmenizi sağlayacak bir miktar olarak kabul edilebilir. Hurmanın günde 3 ten fazla tüketilmesi özellikle şeker hastalarına tavsiye edilmemektedir.

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