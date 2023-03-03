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Giriş Tarihi: 3.3.2023 09:48 Son Güncelleme: 3.3.2023 09:48

Kan Verme Faydaları – Kan Vermenin Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kan vermenin faydaları nelerdir? Her yıl yüzbinlerce ise bir hastalık veya kazadan dolayı kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Uzmanlar ise çok sayıda insanı konuyla ilgili bilinçlendirmeye çalışıyor. Kan verme eylemi hasta ve zor durumda insanlara yardım etmenin yanı sıra vücuda da oldukça faydası bulunmaktadır. Peki, kan vermenin faydaları nelerdir? İşte maddeler halinde kan vermenin faydaları…

Kan Verme Faydaları – Kan Vermenin Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Bilinen bir gerçek olarak kan vermenin insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçılarından bağışlanan kan en güvenli kandır. Çok sayıda kişi ise kan vermenin sadece karşı taraftaki insana yardım etmek maksadıyla olduğunu düşünür ama öyle değildir. Kan bağışı bir insani yardım olmasının yanı sıra kendi sağlığının için de çok faydalıdır. Peki, kan vermenin faydaları nelerdir?

İşte maddeler halinde kan vermenin faydaları…

KAN VERMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kan verme insan vücudu için oldukça önemli ve faydalıdır. Günlük yaşantıda herhangi bir zararı olmayan kan bağışı vücuttaki kalp krizi ihtimalini de yüzde 90 azaltıyor. Baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinen kan bağışı bunların dengelenmesinde önemli rol oynar.

İşte madde madde kan bağışı…

  • Kan verdiğinizde vücudunuzdaki kan hücreleri yenileniyor bu da daha sağlıklı ve daha güçlü olmanızı sağlıyor.
  • Kan bağışı kalp krizi ihtimalini yüzde 90 oranında azaltıyor
  • Baş ağrısına iyi geliyor
  • Stres gibi rahatsızlıkların çözümü
  • Yüksek tansiyona iyi gelir
  • Kanda bulunan yüksek yağ oranını düşürür
  • Kemik iliğinin yağlanmasını önler
  • Kan grubu taramasından ücretsiz yararlanırsınız
  • Düzenli olarak kan vermek vücudu yeniler
  • Kan verildiği zaman kan yapan organlar uyarılır ve kan yapmaya sevk edilir

KİMLER KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?

Kan bağışında bulunmaya karar verseniz dahi bu işlemi yapabilmek için belli başlı şartlara sahip olmanız gerekmektedir. Bunlar;

  • 18-50 yaş aralığında olmanız gerekmektedir.
  • Ağırlığı en az 50 kg üzerinde olmalı
  • Emoglobin ölçümü normal olan herkes (en sık 2 ay ara ile) yılda dört kez kan bağışında bulunabilir.

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Kan Verme Faydaları – Kan Vermenin Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?
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