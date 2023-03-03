Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

KALP RİTMİNİZİN HIZLI OLMASI
Magnezyum eksikliği potasyum değerlerini düşürerek kalp kası hücreleri üzerine doğrudan etki ediyor. Bu durumun kalp atışlarını hızlandırdığını belirten Warren, kalpte hissettiğiniz çarpıntının magnezyum eksikliğine bağlı olup olmadığını anlamak için doktorunuza danışmanız gerektiğini de söylüyor.
HİPERTANSİYON
Kas sinir sisteminin fonksiyonları ve kalp ritim hızı üzerinde etkili olan magnezyum, söz konusu kan basıncı olunca da etkisini gösteriyor. Harvard Üniversitesi'nde 70 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma yüksek oranda magnezyum almış olan kişilerin tansiyon seviyelerinin almayanlara göre çok daha iyi durumda olduğunu ortaya koyuyor.
SİNDİRİM SORUNLARI
Magnezyum eksikliği zaman zaman sindirim sorunlarına yol açabiliyor. İshal problemi magnezyum eksikliğinin belirtileri arasında yer alırken mide bulantısı ve kusma da görülebiliyor. Her ishal ve kusma durumu magnezyum eksikliğinin göstergesi olmasa da sıklıkla tekrarlayan durumlarda doktorunuza danışmanızda fayda var.
UYKUSUZLUK
Uykusuzluk da magnezyum eksikliği belirtileri arasında. Magnezyum, uyku döngüsünde önemli bir role sahip olan melatonin hormonunu düzene sokuyor. Amerikalı Dr. Mark Hyman, magnezyumun vücudu gevşetici ve rahatlatıcı bir özelliğe sahip olduğunu, uyku düzenine de oldukça katkı sağladığını belirtiyor. Birçok hastalığa davetiye çıkaran uykusuzlukla savaşmak için yeterli miktarda magnezyum almanız gerekiyor.
YORGUNLUK
Magnezyuma bağlı enzimler, hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjinin sentezinde de oldukça etkin bir görev üstleniyor. Magnezyum eksikliği; kronik yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor.
OSTEOPOROZ BELİRTİLERİ
Aslında osteoporoz rahatsızlığı başta D ve K vitamini eksikliği olmak üzere birçok farklı etkene bağlı olarak gelişiyor. Ancak magnezyum eksikliği de osteoporoz için bir risk faktörü. Bu eksiklik doğrudan kemikler üzerinde etki göstererek kalsiyum seviyesinde de azalmalara sebep olabiliyor.