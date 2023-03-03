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Giriş Tarihi: 3.3.2023 13:40 Son Güncelleme: 3.3.2023 13:40

Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Magnezyum vücudumuzun birçok fonksiyonun düzgün çalışması için oldukça gerekli bir mineraldir. Magnezyum eksikliği durumunda ise farkında olmasak da vücudumuz belli sinyaller vererek sorun yaratabiliyor. Birçok organımızı etkileyen magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan bazı durumlar vardır. Önemli olan bu belirtileri dikkate alarak ona göre önlem almak olacaktır. Peki magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum eksikliği nasıl ortaya çıkar? İşte magnezyum eksikliği belirtileri...

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum eksikliği belirtileri

KALP RİTMİNİZİN HIZLI OLMASI

Magnezyum eksikliği potasyum değerlerini düşürerek kalp kası hücreleri üzerine doğrudan etki ediyor. Bu durumun kalp atışlarını hızlandırdığını belirten Warren, kalpte hissettiğiniz çarpıntının magnezyum eksikliğine bağlı olup olmadığını anlamak için doktorunuza danışmanız gerektiğini de söylüyor.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum eksikliği belirtileri

HİPERTANSİYON

Kas sinir sisteminin fonksiyonları ve kalp ritim hızı üzerinde etkili olan magnezyum, söz konusu kan basıncı olunca da etkisini gösteriyor. Harvard Üniversitesi'nde 70 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma yüksek oranda magnezyum almış olan kişilerin tansiyon seviyelerinin almayanlara göre çok daha iyi durumda olduğunu ortaya koyuyor.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum eksikliği belirtileri

SİNDİRİM SORUNLARI

Magnezyum eksikliği zaman zaman sindirim sorunlarına yol açabiliyor. İshal problemi magnezyum eksikliğinin belirtileri arasında yer alırken mide bulantısı ve kusma da görülebiliyor. Her ishal ve kusma durumu magnezyum eksikliğinin göstergesi olmasa da sıklıkla tekrarlayan durumlarda doktorunuza danışmanızda fayda var.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum eksikliği belirtileri

UYKUSUZLUK

Uykusuzluk da magnezyum eksikliği belirtileri arasında. Magnezyum, uyku döngüsünde önemli bir role sahip olan melatonin hormonunu düzene sokuyor. Amerikalı Dr. Mark Hyman, magnezyumun vücudu gevşetici ve rahatlatıcı bir özelliğe sahip olduğunu, uyku düzenine de oldukça katkı sağladığını belirtiyor. Birçok hastalığa davetiye çıkaran uykusuzlukla savaşmak için yeterli miktarda magnezyum almanız gerekiyor.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum eksikliği belirtileri

YORGUNLUK

Magnezyuma bağlı enzimler, hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjinin sentezinde de oldukça etkin bir görev üstleniyor. Magnezyum eksikliği; kronik yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

OSTEOPOROZ BELİRTİLERİ

Aslında osteoporoz rahatsızlığı başta D ve K vitamini eksikliği olmak üzere birçok farklı etkene bağlı olarak gelişiyor. Ancak magnezyum eksikliği de osteoporoz için bir risk faktörü. Bu eksiklik doğrudan kemikler üzerinde etki göstererek kalsiyum seviyesinde de azalmalara sebep olabiliyor.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum eksikliği belirtileri
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Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?
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