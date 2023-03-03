Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Prostat Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Vücudumuz organlarımızda ter bir şeyler gittiğinde sinyaller vermektedir. Önemli olan o sinyalleri dikkate alarak oluşan kansere karşı erkenden önlem almak gerekir. Peki sadece erkeklerde görülen bir tür olan prostat kanseri neden olur? Prostat kanseri belirtileri nelerdir? İşte prostat kanserine dair merak edilenler...

PROSTAT NEREDE BULUNUR?

Prostat sadece erkeklerde (pelviste)bulunan bir bezdir. İdrarı (idrar kesesi) mesaneden penise taşıyan bir kanal olan üretrayı çevrelemektedir. Bu kanal aynı zamanda semeni de taşımaktadır.

Şekilde geçen kelimeler (yukarıdan aşağıya doğru):

Mesane

Prostat bezi

Penis

İdrar yolu (ürethra)

Testis

Rektum

Prostat ve rektumun pozisyonunu gösteren diyagram

PROSTAT KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Prostat kanseri ve kanserli olmayan prostat büyümesinin en yaygın belirtileri aynıdır. Bunlar:

-İdrara çıkmak için tuvalete koşturmak zorunda kalmak

-İdrara çıkmada güçlük

-Özellikle geceleri olağandan daha sık idrara çıkmak

-İdrara çıkmada ağrı

-Çok nadiren idrar ya da semende kan

BELİRTİLERE NE NEDEN OLUR?

Prostat kanseri ve kanserli olmayan prostat büyümesinde belirtiler idrarı vücut dışına taşıyan kanala (üretra) yapılan baskıdan kaynaklanmaktadır. Bu baskı idrar akışını bloke etmektedir. Eğer belirtilerden herhangi birisini taşıyorsanız doktorunuza görününüz. Prostat büyümesinin büyük çoğunluğu kanser değildir (benign) ve kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Ayrıca prostat kanserinin çok erken döneminde genellikle herhangi bir belirti göstermediğini unutmayınız. Prostattaki herhangi bir büyüme, başta idrar akışındaki herhangi bir etkiyi farkedebilmeniz için halen çok küçüktür.

PROSTAT KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Prostat kanseri, özellikle daha yaşlı erkeklerde, genellikle yavaş ilerler. Belirtiler hafif olabilir ve uzun yıllar boyunca oluşur. Bazen ilk belirtiler kemiklerinize yayılmış olan prostat kanseri hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Bu ise omurga, kalçalar, pelvis ya da diğer kemik alanlarında ağrıya neden olmaktadır. Bu metastatik prostat kanseri olarak bilinmektedir.

PROSTAT KANSERİNİN RİSKLERİ VE NEDENLERİ

Prostat kanseri erkeklerde en yaygın görülen kanserdir (melanom dışı cilt kanserini saymazsak). Bildiğimiz bazı risk faktörleri vardır. Yaş en önemli risk faktörüdür. Tanı konulan tüm vakaların yarısından fazlası 70 yaş üstü erkeklerdir. 50 yaş altı erkeklerde çok nadiren görülür.



Eğer şunlara sahipseniz daha fazla risk taşıyor olabilirsiniz:

Ailede prostat ya da meme kanseri öyküsü varsa

Siyahi iseniz (Afrika veya Karayip kökenli) - prostat kanseri siyahi ırkta, beyaz ya da Asyalı erkeklere kıyasla daha yaygındır.





Beslenme programınız taşıdığınız riski etkileyebilir. Devam eden ve güçlü kanıtları olmayan çok sayıda araştırma vardır, ancak eğer süt ürünleri açısından zengin bir beslenme programınız varsa prostat kanseri riskinizi arttırıyor olabilirsiniz. Domatesteki likopenin riski düşürdüğünü belirten bazı kanıtlar bulunmaktadır. Diyabet sahibi olmanın prostat kanseri riskini azaltabileceğini gösteren bazı çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca düzenli olarak alınan aspirin ya da diğer non-steroidal anti inflammatuvar ilaçların (NSAIDler) riski azalttığını gösteren kanıtlar da bulunmaktadır.