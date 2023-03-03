Romatizma Belirtileri Nelerdir? Romatizma Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

En büyük belirtileri; kas güçsüzlüğü ve ağrısı, ciltte döküntüler, ağız kuruluğu, solunum problemleri gibi olan romatizma belirtileri merak ediliyor. Kendine has belirtileri bulunan ve hastanın koşullarına göre değişen bu rahatsızlık genellikle eklem ve omurgada sıkıntı yaşayan vatandaşlarda daha fazla şikayet olarak görülmektedir. Birçok aşamadan geçerek tedavi edilen ve zaman zaman alevlenebilen hastalık romatizma tedavisi nasıl yapılır?

ROMATİZMA NEDİR?

Savunma mekanizmasında bozukluklara yol açabilen ve her yaşta görülen hastalık romatizma, halk arasında soğuk havaların neden olduğunu düşündüren bir rahatsızlıktır. Uzmanlar tarafından bu düşüncenin yanlış olduğu belirtilir. Kilolu kişilerde normal kiloda olan kişilere oranla daha fazla ağrı bulunur. Tedavi edilmediğinde ciddi bir rahatsızlık olarak kabul edilir ve eklemlerde ağrı ve şişlik ile kendini gösterir.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ

Kasların zayıflığı

Bel ve sırt ağrısı

Deri sertliği

Ciltte döküntüler

Parmaklarda renk solması

Uzun süreli yüksek ateş

Solunum sisteminde sıkıntılar

Sindirim şikayetleri

Nörolojik belirtiler

Dolaşım ve kalp sistemindeki olumsuzluklar

ROMATİZMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Romatizmal hastalıkların tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Ancak günümüz şartlarında kullanılan ilaçlar ile bu hastalık konusunda başarılar sağlanmıştır. Burada önemli olan doktor ile hasta ilişkisidir. Bu hastalık kimi zaman tekrar edebilir ve şiddetli ağrılar gösterebilir. Romatizma tedavisinde amaç; var olan şikayetlerin ortadan kaldırılması ve diğer organlara verilebilecek en az zarardır. Romatizma tedavisinde romatoloji bölümüne başvurulabilir ancak sonrasında ise fizik tedavisi ve rehabilitasyon, ortopedi gibi birimlere başvurulmalıdır.

Romatizma kronik bir hastalıktır. Bu sebepten ötürü tedavisi ömür boyu sürebilmektedir. Kesin ve tamamen olarak ortadan kaldırılmaz ancak şikayetler ve rahatsızlıklar en aza indirilebilir.

İLTİHAPLI ROMATİZMA BELİRTİLERİ

İltihaplı ve iltihaplı olmayan romatizma olarak ikiye ayrılır. İltihaplı romatizma; mikropların sebep olduğu ve bağışıklık sisteminin hasarı sebebi ile oluşur. İltihaplı romatizma sancılıdır ve her organda belirti gösterip hastanın zor anlar yaşamasına sebep olur. Her yaşta kişide görülebilmektedir.

İltihaplı romatizma belirtileri;

His kaybı

İştah kaybı

Uykuda düzensizlik

Ayaklarda ve ellerde şişme

ROMATİZMA NEDEN OLUR?

Bu tarz hastalıkların sebepleri genel olarak; vücudun eklem, kemik ve kas bölgelerinin etkilendiği dokulardır. Bu dokularda meydana gelen hasar; eklemlere zarar verir. Şişkinlik, hareket kısıtlaması ve şekil bozuklukları gibi hasarlara neden olan romatizma aynı zamanda iç organları ve bağışıklık sistemini de etkilemektedir. Romatizma nedenleri kesin olarak bilinmese de cinsiyet, yaş, çevresel faktörler gibi durumların etkilediği bilinmektedir.