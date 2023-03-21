Böbreklere Ne İyi Gelir? Böbreklere Faydalı Yiyecekler ve Bitkisel Yöntemler Nelerdir?

Böbrekler atık ürünleri kandan filtreler ve idrarda vücuttan dışarı gönderir. Ayrıca sıvı ve elektrolit seviyelerinin dengelenmesinden de sorumludurlar. Bu görevleri dışarıdan yardım almadan yaparlar. Diyabet ve yüksek tansiyon gibi çeşitli durumlar işlevlerini etkileyebilir. Organlarımıza bazı durumlarda dışarıdan aldığımız besinlerle katkıda bulunabilir ve performanslarını arttırabiliriz. Tüm bu detayları bir araya topladığımız haberimizde Böbreklere ne iyi gelir? Şeklindeki sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki, Böbreklere ne iyi gelir? İşte böbrek sağlığı için en faydalı besinler!
Gün içerisinde birçok kişi internet üzerinden bu organımızla ilgili olarak böbrek yetmezliğine ne iyi gelir? Gibi sorularını araştırmaya devam ediyor. Bazı yiyeceklerin içerisinde bulunan böbreğe iyi gelen vitaminler, bu organımızın performansını arttırarak böbrek yetmezliği gibi risklerden uzak tutabilmektedir.
Böbreklere verilen hasar kronik böbrek hastalığına (KBH) yol açabilir. 2016 tarihli bir makalenin yazarlarının belirttiği gibi, diyet, KBH ile ilişkili ölüm ve sakatlık için en önemli risk faktörüdür ve diyet değişikliklerini tedavinin önemli bir parçası haline getirir.
Böbrek-sağlıklı bir diyet planını takip etmek böbreklerin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir ve bu organlara zarar gelmesini önleyebilir. Bununla birlikte, bazı gıdalar genellikle sağlıklı bir böbreği desteklemeye yardımcı olsa da, hepsi böbrek hastalığı olan insanlar için uygun değildir.
Su, vücut için en önemli içecektir. Hücreler toksinleri kan dolaşımına taşımak için su kullanır.
Böbrekler daha sonra bu toksinleri filtrelemek ve onları vücuttan dışarı taşıyan idrarı oluşturmak için su kullanırlar.
İnsanların böbrek sağlığını iyileştirmek veya bu organlara zarar vermemek için kaçınmaları gereken birkaç yiyecek vardır.
Bunlar aşağıdakileri içerir:
Fosforca zengin besinler
Çok fazla fosfor böbrekler üzerinde stres yaratabilir. Araştırmalar, yüksek fosfor alımı ile böbreklerde uzun süreli hasar riski artışı arasında bir korelasyon olduğunu göstermiştir.
Bununla birlikte, fosforun bu hasara neden olduğunu kanıtlamak için yeterli kanıt yoktur, bu nedenle bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
Fosfor alımını azaltmak isteyen insanlar için, fosfor bakımından zengin gıdalar şunları içerir:
Bazı protein türlerinin böbreklerin veya genel olarak vücudun işlenmesi daha zor olabilir. Bunlar kırmızı eti içerir.
İlk araştırmalar, çok fazla kırmızı et yiyen kişilerin, son dönem böbrek hastalığı riskinin daha az kırmızı et yiyenlerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu riski araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Böbrek düşmanı yiyecekler nelerdir?
Böbrek hastalarına yasak olan yiyecekler ve böbrek sağlığına zarar veren besinler bulunmaktadır. Bunların başında ise yüksek oranda tuz kullanımı gelmektedir. Sağlıklı bir insan için günde 4 gram yemek tuzu tüketimi yeterlidir; ancak dünya oranlarına bakıldığında Türkiye en fazla tuz tüketen ülkelerden biridir. Ayrıca birçok böbrek hastalığında idrarda atılan protein miktarı artar. İdrardaki bu artmış protein zamanla böbrek yapısında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir.