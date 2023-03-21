Böbreklere Ne İyi Gelir? Böbreklere Faydalı Yiyecekler ve Bitkisel Yöntemler Nelerdir?

Böbrekler atık ürünleri kandan filtreler ve idrarda vücuttan dışarı gönderir. Ayrıca sıvı ve elektrolit seviyelerinin dengelenmesinden de sorumludurlar. Bu görevleri dışarıdan yardım almadan yaparlar. Diyabet ve yüksek tansiyon gibi çeşitli durumlar işlevlerini etkileyebilir. Organlarımıza bazı durumlarda dışarıdan aldığımız besinlerle katkıda bulunabilir ve performanslarını arttırabiliriz. Tüm bu detayları bir araya topladığımız haberimizde Böbreklere ne iyi gelir? Şeklindeki sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki, Böbreklere ne iyi gelir? İşte böbrek sağlığı için en faydalı besinler!

BÖBREKLERE NE İYİ GELİR?

Gün içerisinde birçok kişi internet üzerinden bu organımızla ilgili olarak böbrek yetmezliğine ne iyi gelir? Gibi sorularını araştırmaya devam ediyor. Bazı yiyeceklerin içerisinde bulunan böbreğe iyi gelen vitaminler, bu organımızın performansını arttırarak böbrek yetmezliği gibi risklerden uzak tutabilmektedir.

Böbreklere verilen hasar kronik böbrek hastalığına (KBH) yol açabilir. 2016 tarihli bir makalenin yazarlarının belirttiği gibi, diyet, KBH ile ilişkili ölüm ve sakatlık için en önemli risk faktörüdür ve diyet değişikliklerini tedavinin önemli bir parçası haline getirir.

Böbrek-sağlıklı bir diyet planını takip etmek böbreklerin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir ve bu organlara zarar gelmesini önleyebilir. Bununla birlikte, bazı gıdalar genellikle sağlıklı bir böbreği desteklemeye yardımcı olsa da, hepsi böbrek hastalığı olan insanlar için uygun değildir.

BÖBREKLERE İYİ GELEN YİYECEKLER

Su, vücut için en önemli içecektir. Hücreler toksinleri kan dolaşımına taşımak için su kullanır. Böbrekler daha sonra bu toksinleri filtrelemek ve onları vücuttan dışarı taşıyan idrarı oluşturmak için su kullanırlar. Bir kişi bu işlevleri susadığında içerek bu fonksiyonları destekleyebilir. Omega-3 yağ asitleri yüksek olan somon, ton balığı ve diğer soğuk su, yağlı balıklar herhangi bir diyete faydalı bir katkı yapabilir. Vücut omega-3 yağ asitleri yapamaz, yani diyetten gelmeleri gerekir. Yağlı balıklar bu sağlıklı yağların doğal bir kaynağıdır. Ulusal Böbrek Vakfı'nın belirttiği gibi, omega-3 yağları kandaki yağ seviyelerini azaltabilir ve ayrıca kan basıncını biraz azaltabilir. Yüksek tansiyon böbrek hastalığı için bir risk faktörü olduğundan, düşürmek için doğal yollar bulmak böbrekleri korumaya yardımcı olabilir. Bu nedenler böbrekleri çalıştıran yiyecekler arasında omega-3 zengini besinler bulunabilir. Tatlı patatesler beyaz patateslere benzer, ancak fazla lifleri daha yavaş parçalanmalarına neden olarak insülin seviyelerinde daha az artışa neden olabilir. Tatlı patatesler ayrıca vücuttaki sodyum seviyelerini dengelemeye ve böbrekler üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olabilecek potasyum gibi vitaminler ve mineraller içerir. Bununla birlikte, tatlı patates yüksek potasyumlu bir gıda olduğundan, CKD olan veya diyalize giren herkes bu sebzeyi alımını sınırlamak isteyebilir. Ispanak, lahana ve pazı gibi koyu yapraklı yeşillikler, çok çeşitli vitaminler, lifler ve mineraller içeren diyet zımbalarıdır. Birçoğu ayrıca antioksidanlar gibi koruyucu bileşikler içerir. Bununla birlikte, bu gıdalar ayrıca potasyum bakımından yüksek olma eğilimindedir, bu nedenle kısıtlı diyet yapan kişiler veya diyaliz hastaları için uygun olmayabilir. Çilek, yaban mersini ve ahududu içeren koyu meyveler, birçok yararlı besin ve antioksidan bileşiğin harika bir kaynağıdır. Bunlar vücuttaki hücrelerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olabilir. Meyvelerin tatlı bir özlemi tatmin etmek için diğer şekerli yiyeceklerden daha iyi bir seçenek olması muhtemeldir. Elma, pektin adı verilen önemli bir lif içeren sağlıklı bir atıştırmalıktır. Pektin, yüksek kan şekeri ve kolesterol seviyeleri gibi böbrek hasarı için bazı risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

BÖBREK HASTALARI NE YEMELİ?

İnsanların böbrek sağlığını iyileştirmek veya bu organlara zarar vermemek için kaçınmaları gereken birkaç yiyecek vardır.

Bunlar aşağıdakileri içerir:

Fosforca zengin besinler

Çok fazla fosfor böbrekler üzerinde stres yaratabilir. Araştırmalar, yüksek fosfor alımı ile böbreklerde uzun süreli hasar riski artışı arasında bir korelasyon olduğunu göstermiştir.

Bununla birlikte, fosforun bu hasara neden olduğunu kanıtlamak için yeterli kanıt yoktur, bu nedenle bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Fosfor alımını azaltmak isteyen insanlar için, fosfor bakımından zengin gıdalar şunları içerir:

Et

Süt Ürünleri

çoğu tahıl

bakliyat

Fındık

Balık

Bazı protein türlerinin böbreklerin veya genel olarak vücudun işlenmesi daha zor olabilir. Bunlar kırmızı eti içerir.

İlk araştırmalar, çok fazla kırmızı et yiyen kişilerin, son dönem böbrek hastalığı riskinin daha az kırmızı et yiyenlerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu riski araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Böbrek düşmanı yiyecekler nelerdir?

Böbrek hastalarına yasak olan yiyecekler ve böbrek sağlığına zarar veren besinler bulunmaktadır. Bunların başında ise yüksek oranda tuz kullanımı gelmektedir. Sağlıklı bir insan için günde 4 gram yemek tuzu tüketimi yeterlidir; ancak dünya oranlarına bakıldığında Türkiye en fazla tuz tüketen ülkelerden biridir. Ayrıca birçok böbrek hastalığında idrarda atılan protein miktarı artar. İdrardaki bu artmış protein zamanla böbrek yapısında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir.