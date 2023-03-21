Gündelik hayatımızda aktif olarak en çok kullanılan eklemlerden bir tanesi diz eklemleridir. Dolayısıyla diz ağrısına oldukça fazla rastlanmaktadır. Uzun süre hareketsizlikten dolayı diz ağrıları meydana gelebilir. Eğer dayanılmaz bir ağrınız varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilir. Hafif ya da orta derece bir ağrınız varsa hem evde hem iş yerinde uygulayabileceğiniz yöntemleri hazırladık. Diz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Konu başlığının altında detaylara yer verdik. Diz ağrısı neden olur, neye işarettir? İşte ayrıntılar…
DİZ AĞRISI NEDEN OLUR?
Gün içerisinde çok fazla diz ağrısı ile karşı karşıya gelenler için diz ağrısı nedenleri listesini hazırladık. Bazen çok fazla hareketlilikten bazen hareketsizlikten meydana gelebilen diz ağrılarının işte nedenleri…
- Kış aylarında soğuktan diziniz ağrıyabilir,
- Grip olmak dizde ki eklem ağrılarına sebep olabilir,
- Nezle olmak dizde ki eklem ağrılarına sebep olabilir,
- Düşmek, yaralanmak gibi olaylar sonucunda dizlerinizde ağrı olabilir,
- Spor yapıyorsanız eğer kramp girmesi nedeni ile dizinizde ağrı meydana gelebilir,
- Aşırı olan kilolar diz ağrısı yapmaktadır,
- Vitamin eksikliği,
- Mineral eksiliği,
- Hareketsizlik,
- Yapılması zor olan egzersizler,
- Kireçlenme,
- Menisküs,
- Kemik erimesi,
- Yaşlılık,
- Burkulma sonucu,
- Romatizma,
- Hamilelik.
DİZ KAPAĞI AĞRISI NEYE İŞARETTİR?
Diz kapağının dışa kayması veya o bölgede yaşanılan sıkışma sonucu diz kapağı ağrılarına neden olabilir. Gündelik hayatında birçok kişi bu durum ile karşı karşıya gelmektedir. Artrit, gut ve enfeksiyonlar da diz ağrısına neden olabilir. Ülkemizde birçok kişi de romatizma ve kireçlenme de vardır. Bu durumlarda da ağrıyla karşı karşıya gelebilirsiniz.
DİZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?
Gündelik hayatınızda başınıza gelen diz ağrısı için evde kolay yöntemlere başvurarak, bu duruma o an için son vermeniz mümkündür. Diz ağrısı nasıl geçer? Sorusuna yanıt bulmak için işte, diz ağrısına iyi gelecek olan yöntemler…
- Diz bölgenizde ağrı oluşan yere ortalama 15 dakika boyunca soğuk kompres yapabilirsiniz,
- Uzun süre ayakta kalmak ve ağır sporlar yapmakta diz ağrısına neden olduğundan dolayı dinlenebilirsiniz,
- Ağrı geçirici özelliği olan krem ve jeller mevcuttur. Eczaneden bunları temin ederek ağrı olan bölgenize sürerek ağrınızı kesebilirsiniz.
- Havuç tüketmek diz ağrınızı hafifletecektir,
- Organik sirke kullanımı iltihaplı olan ağrıları keser,
- Bamya tohumu kullanılarak yapılan çaylar diz ağrısına iyi gelmektedir,
- Ağrı oluşan bölgenize zencefil ve zerdeçal yağı sürerek ağrı oluşan bölgeyi rahatlatabilirsiniz.
DİZ AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL VE BİTKİSEL YÖNTEMLER
Diz bölgenizde oluşan ağrıları doğal ve bitkisel yöntemleri uygulayarak da en aza indirme şansınız vardır. Diz ağrısına evde çözüm olarak şu yöntemleri uygulayabilirsiniz;
- Soğuk terapi uygulayarak dizinizde oluşan ağrıyı en aza indirebilirsiniz,
- Çınar yaprağı,
- Dizlerinizi zorlamadan hareket ettirin,
- Bitkisel yağlar kullanın.
DİZDE ÖDEM NE KADAR SÜREDE GEÇER?
Dizde ödem birikebilmektedir. Bunun göstergesi diz bölgesinde oluşan şişliklerdir. Bu süreç içerisinde dizinize buz uygulayarak ağrınızı bir miktar azaltabilirsiniz. Ancak diz bölgesinde oluşmuş olan diz ödeminin ağrısı ortalama altı sekiz hafta arası sürmektedir. Bu durum kişiden kişiye de değişiklik göstermektedir. Ödem geçince aynı bölge de tekrar oluşabilir. Bazı durumlar karşısında diz bölgesinde oluşan ödemin vücuttan atılması da aylarca sürebilir. Uzman bir doktor kontrolünde tedavi sürecine girmeniz tavsiye edilmektedir.
KULLANICILARIN MERAK ETTİĞİ DİĞER SORULAR
Dizim çok ağrıyor ne yapmam lazım?
Diz ağrısına ne iyi gelir?Diz Ağrısı İçin Buz. Buz kompresi diz ağrısı için uygulanabilecek ilk yöntemdir. ... Diz Ağrısı İçin İlaçlar. Steroid olmayan enfeksiyon engelleyici ilaçlar (NSAID) dizde oluşabilecek şişmeyi engeller ve ağrıyı hafifletebilir. ... Dizlerinizi Hareket Ettirin.3 Mar 2015
Ibrahim saraçoğlu diz ağrısına ne iyi gelir?
İbrahim Saraçoğlu bu konuya çınar yaprağı ile çözüm bulmuştur. Çınar yaprağını kaynattıktan sonra suyunu içip diz ağrısından kurtulabilirsiniz. Aynı şekilde çınar yaprağının kaynamış suyu cildinize temas edecek ılıklığa ulaştığında, diz bölgesine sürüp diz ağrısı şikayetinizi sonlandırabilirsiniz.
Diz ağrısına hangi vitamin iyi gelir?
Özellikle bedende kalsiyum, D vitamini ve demir eksikliği diz ağrısına sebep olur. Bunun yanı sıra D vitamini ve kalsiyum eksikliği olan kişilerde artirit ve eklem iltihabı görülme riski yüksektir. Bol vitamin, bromelin ve magnezyum içeren bir diyet eklemleri sağlıklı tutmak açısından son derece önem taşır.
Diz ağrısına hangi egzersiz iyi gelir?
Problemli olan bacağınızı düz, diğer dizi bükülü ve ayak tabanı yerde olacak şekilde tutun. Problemli bacağınızın uyluk kaslarını kasın ve bacağınız düz bir şekilde yavaşça yerden 15-25 cm kadar kaldırın. Bu pozisyonda 5 saniye tutun ve ardından gevşeyin. Bu egzersizi de her bir bacak için 4-5 dakika devam ettirin.