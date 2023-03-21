İltihaba Ne İyi Gelir? Vücuttaki İltihap Doğal Yollardan Nasıl Atılır? En Çabuk Ne İyileştirir?

Bitkisel iltihap tedavi yöntemleri yıllardır kullanılmaktadır. Günlük hayatımızda da sık sık tükettiğimiz bazı bitkiler ve baharatlar bu tedavi yöntemlerindendir. Kadınlarda sık görülen rahim iltihabı sorunu da bu bitkisel yöntemler ile çözülebilmektedir. Uzun süreli geçmeyen ve ağrılı iltihaplanmalar için ise bir doktordan tavsiye almakta fayda vardır.

İLTİHABA NE İYİ GELİR?

İltihap vücudun kendini savunma yöntemlerinden biridir. Vücutta mikrop, bakteri ve virüs gibi bulunan zararlı maddeler, iltihap oluşumunda rol oynayabilmektedir. İltihap tedavisinde iltihabın nedenine bağlı olarak farklı tedaviler uygulanabilmektedir. Bu tedaviler genelde antibiyotikleri de içeren ilaç tedavileridir.

Akut ve kronik olmak üzere iki türü bulunan iltihap, tekrarlayabilmektedir. Tekrarlaması halinde ise bu durumu yaşayan kişiler için can sıkıcı bir durum olabilmektedir. İltihaba iyi gelen bazı bitkiler ve yiyecekler bulunmaktadır. Bunlar;

Sarımsak: Sarımsağın vücuttaki bakterilerle savaşma özelliği bulunmaktadır. Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, iltihap söktürücü olarak kullanılacaksa çiğ olarak tüketilebilmektedir.

Ispanak: Antioksidan özellik gösteren ıspanak bitkisi aynı zamanda içerdiği alfa-lionelik (ALA) asit ile birlikte iltihap kaynaklı ağrıların azalmasında da önemli rol oynamaktadır. Pişmiş halde tüketilebileceği gibi ıspanak suyu hazırlanarak da tüketilebilmektedir.

Tarçın: Tarçın antioksidan özelliğe sahiptir. Özellikle idrar yolu iltihaplarının iyileşmesinde büyük önemi vardır. Tarçın, çubuk olarak tüketilebilmesinin yanında süte ya da bitki çaylarına katılarak da tüketilebilmektedir.

Fesleğen: Kokusu ve tadı ile pek çok insanın çok sevdiği fesleğen, iltihap giderici özelliğe sahiptir. İçeriğinde bulunan ojenol adlı madde sayesinde özellikle damar yolu iltihaplarında etkili olmaktadır.

Karanfil: Her gün bir adet karanfili ağız içinde bekletmek iltihap söktürücü olarak işlevsel olduğu gibi sizi oluşabilecek yeni iltihaplara karşı da korumaktadır. Fesleğen gibi, karanfilde de ojenol maddesi bulunmaktadır ve bu özelliği sayesinde damar yolu iltihaplarında çok etkili olmaktadır.

Zerdeçal: Zerdeçal iltihap söktürücü bitkilerin başında gelmektedir. Zerdeçalın iltihap söktürücü özelliği içerisinde bulunan kurkumin sayesindedir. Güçlü doğal antibiyotiklerden birisi olan zerdeçal, baharat olarak tüketilebilmektedir.

Isırgan Otu: Isırgan otu çay olarak tüketildiğinde vücuttaki toksinlerin azalmasına yardımcı olmaktadır ve doğal bir iltihap söktürücü görevi görür. Özellikle böbrek iltihapları için çok faydalıdır.

Zencefil: Zencefil çok faydalı olan ve iltihap söktürücü işlevi olan bitkilerden birisidir. Toz baharat halinde tüketilebileceği gibi, çay olarak da tüketilebilmektedir.

Bu sayılan bitkiler ve besinler vücuttaki iltihabın sökülmesinde çok faydalılardır ve vücuttaki iltihap nasıl atılır , iltihabı ne çeker ve vücuttaki enfeksiyona ne iyi gelir sorularına cevap niteliği taşımaktalardır. Antibiyotik tedavisinin yanında bu bitkileri ve besinleri kullanmak hem iltihabın sökülme hızını artıracak hem de gelecekte oluşabilecek iltihap ihtimalini karşı vücutta koruma sağlayacaktır.

RAHİM İLTİHABI NASIL TEMİZLENİR?

Kısaca rahim iltihabı, rahim içinde, fallop tüplerinde ya da yumurtalıklarda ortaya çıkan iltihaba verilen addır. Rahim iltihabının nedeni cinsel yolla bulaşan bakterilerdir ve çoğu zaman belirti göstermeksizin ortaya çıkmaktadır. Nadiren olsa da doğum, düşük ve kürtaj sonrasında serviks tarafından oluşturulan bariyerin bozulması sonucunda ortaya çıkabilmektedir ve belirti gösterebilmektedir. Cinsel ilişki sonrası ağrı veya kanama, alt karında ağrı, ağrılı idrar ve makat bölgesinde ağrı ile ortaya çıkabilen rahim iltihabı tedavi edilmeden ilerler ise bağırsakta sorunlara da neden olabilmektedir.

Rahim iltihabının genel tedavisinde antibiyotik ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak bazı rahim iltihabı söktürücü bitkiler ve iltihap sökücü doğal ilaçlar rahim iltihabını n tedavisinde veya önlenmesinde kullanılabilmektedir. Bu bitkiler ve ilaçlar:

Şeytan Pençesi: Genellikle kronikleşmiş iltihapların tedavisinde kullanılan bu bitki aktarlardan ilaç olarak alınabileceği gibi doktor tavsiyesi ile eczanelerden ilaç formunda da alınabilmektedir. İlaç formunda önemli olan doktorun önerdiği tavsiye doz ile kullanmaktır. Aktardan alınan bitki formu ise haftada bir kullanabilir.

Ceviz: Ceviz günlük olarak tüketildiğinde iltihap önleyici ve giderici bir rol oynamaktadır. Cevizin günlük kullanım oranı 50 gram civarında olmalıdır.

Zeytinyağı: Zeytinyağı iltihap giderici özelliğinin yanında boşaltım sistemini düzenlemeye de yardımcı olabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tüketilen zeytinyağının saf ve doğal zeytinyağı olmasıdır. Zeytinyağı kullanılabilecek doğal antibiyotiklerden birisidir.

Deniz Börülcesi: Mineral bakımından çok zengin olan deniz börülcesi, önemli bir antioksidan olan flavonoid içermektedir. İdrar söktürücü özelliği ile vücudun ödem atmasına yardımcı olarak iltihaplanmaları iyileştirir ve iltihaplanmalara karşı vücudu korur.

Somon Balığı: Faydası saymakla bitmeyecek deniz ürünlerinden birisi olan somon balığı, çok güçlü antibiyotiklerden biridir. Bu özelliği sayesinde iltihap söktürücü ve iltihap önleyici olarak kullanılabilmektedir.

Bu besinler ve bitkiler hem rahim iltihaplarında hem de diğer iltihaplanma durumlarında doğal ilaçlar olarak kullanılabilmektedir. Günlük hayatta tüketilmeleri ise gelecekte var olabilecek iltihap durumları adına koruyucu ve önleyici olabilmektedir.