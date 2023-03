78 yaşında kansere karşı büyük zafer... Kanseri yenen Cevdet amcadan hayat tavsiyeleri

Emekli biyoloji öğretmeni Cevat Ay, 5 yıl önce aniden verdiği 6-7 kilonun sebebini öğrenmek için doktora başvurdu. 4'üncü evre küçük hücreli akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Dünyası başına yıkıldı. Tedavi için gittiği özel bir hastanenin Onkoloji Bilimler Koordinatörü ve Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent, küçük hücreli dışı akciğer kanserinin, geç çoğaldığı için tedavisi açısından daha şanslı olunduğunu söyledi. Bu da Cevat Ay da büyük bir umut yarattı.

Prof. Dr. Necdet Üskent, hastasının tedavisinde neler yapıldığını şöyle anlattı: "Bu kanser türünde vakaların büyük bir kısmı yeni nesil akıllı ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Hastamız Cevat Ay'da ani kilo kaybı vardı. İki yıl önce de sigarayı bırakmıştı. Akciğer tomografisi çekildi ve patolojik inceleme için biyopsi yapılarak akciğerlerinden parça alındı. 4'üncü evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri olduğu öğrenildi. Akıllı ilaç tedavisine başladık. Ancak kanser beynine de sıçramıştı. Bunun için de birkaç gün radyoterapi aldı. İleri yaşı nedeniyle kemoterapiler ona ağır gelecekti. İncelemelerimiz sonucu immünoterapiden yarar sağlayabileceğini görerek bu yönde bir tedavi başlattık ve tam yanıt sağladık. Yaklaşık 4 yıla yakın bir süredir her şey yolunda ilerliyor. Takiplerimizi sürdürüyoruz. Fakat hastalığında bir tekrarlama yok ve şu anda hiçbir ilaç da kullanmıyor" diye konuştu.

CANINIZ NE İSTERSE ONU YAPIN

Cevat Ay ise büyük zaferiyle ilgili şunları söyledi: "Doktorum bana şanslı olduğumu, bu kanser tipinin geç çoğaldığını söyleyince umutlandım. Bir an olsun pes etmedim ve bu hastalığı yeneceğimi kafama koydum. Eşim, kızım ve oğlum da bu süreçte hep yanımdaydılar. Hepsine minnettarım. 6 ayda bir rutin kontrollerimi de yaptırıyorum" dedi.

Kanseri yenen Cevat öğretmen, bu tecrübenin hayatında neler değiştirdiğini ise şöyle anlattı: "Eskiden daha sinirli bir insandım ama kanser deneyiminden sonra hayata bakışım değişti. Artık beni üzecek her şeyden ve her insandan uzak duruyorum. Yapabildiğimi yapıyor, fazlası için zorlamıyorum kendimi. Söylenen negatif düşüncelere kulak asmıyorum. Mücadele kazanmak demektir. Canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Siz de canınız ne istiyorsa onu yapın. 4 bin kitaplık kütüphanem var ve bu süreçte kitap okuma sevgimden hiç vazgeçmedim. Bu süreçte insanı hayata bağlayan her şey çok kıymetli."