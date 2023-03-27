Kırkkilit Otunun Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Kırkkilit Otu Ne İşe Yarar ve Nasıl Tüketilir?

Kırkkilit otu yapı itibariyle biberiye familyasına benzeyen yeşilimsi ve iri olması ayırt edici özelliğidir. Kırkkilit otu nerede yetişir? Sorusuna da değineceğiz. Kırkkilit otunun insan sağlığı üzerinden faydaları bilinerek alternatif tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır. Kemik sağlığının korunmasından eklem ağrılarına kadar birçok faydası vardır. Antioksidan özelliği ile kış aylarından enfeksiyonlara karşı bizi korur. Kırkkilit otunun faydaları ve zararları...

KIRKKİLİT OTUNUN FAYDALARI

Kırkkilit otunun insan sağlığı üzerindeki faydalarından bahsetmiştik. Şimdi maddeler halinde sıralayalım:

Diş eti kanamasına iyi gelir.

Ağız içindeki yaraların tedavisinde kullanılır.

Ülser gibi mide yaralarına iyi gelir.

Böbrek taşını önler.

Eklem ağrılarına iyi gelir.

Tırnak ve saç sağlığını destekler. Kolay kırılmanın önüne geçer.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kemik sağlığı için faydalıdır. Kemik erimesini önler. Kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Kış aylarında oluşan soğuk algınlı hastalıklarını önler.

Kansere karşı vücudu korur.

Böbreklerin çalışmasını sağlayarak vücuttan fazla suyu dışarı atar.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Ödem ve şişkinlik sorunlarına iyi gelir.

Romatizma ve gut gibi hastalıklarla baş eder.

Kansızlığa iyi gelir.

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KIRKKİLİT OTU NASIL TÜKETİLİR?

Kırkkilit otu nasıl tüketilmeli konusu önemlidir. Yemekte mi yoksa çay olarak mı tüketilmeli? Bunun yanıtı yapılan araştırmalar sonucu çay olarak tüketilmesi gerektiği üzerine durulmuştur. Evde ılık bir çay hazırlayarak tüketebilirsiniz. 3 dal kırkkilit otu alın, bir bardak sıcak suyun içine atın ve demlenmesini bekleyin. Bu çayı günde bir defa içmelisiniz. Aşırı tüketimi sonucunda sağlık açısından birçok sorunla karşılaşabilirsiniz.

KIRKKİLİT OTUNUN ZARARLARI

Kırkkilit otu yararlı olduğu gibi insan sağlığı için zararları da vardır. Bu zararlar genellikle aşırı tüketildiği zaman olur. Ya da tüketimi yanlış yapmamız yüzünden olabilir. Böbrek hastaları bu otu kullanması tavsiye edilmez. En çok böbreklere etki ettiği için şikâyetleriniz artabilir. Bunun için hiç riske girmeyin deriz. Özellikle böbrek yetmezliği hastalığı yaşayanlar dikkatli olmalıdır. Kırkkilit Otunu emziren anneler kullanabilir mi? Hamile ve emziren annelerin bu otu kesinlikle kullanmaması gerekmektedir. Anne hem kendine hem bebeğine zarar verebilir.

Boşaltım sistemini çalıştıracağı için potasyum değerleri düşecektir. Bu yüzden potasyum değeri düşük insanlar tüketmemelidir. İlaç kullananlar aynı gün kırkkilit otunu kullanması önerilmez. Kronik hastalıkları olanlar muhakkak doktor kontrolü ile kullanması tavsiye edilir. Kırkkilit otu tansiyonu yükseltir mi? Sorusu da oldukça çok merak edilenler arasında. Aşırı tüketimi tansiyonu yükseltebilmektedir. Tüketim oranına dikkat ettiğiniz sürece faydasını göreceksinizdir.

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KIRKKİLİT OTU NEREDE YETİŞİR?

Kırkkilit otu sulak yerleri sever. Bu yüzden dere kenarlarında, balçıklı ve kumlu topraklar da yetişir. Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Amerika'da yetiştiği görülmüştür. Ülkemizde de hemen hemen her bölgesinde görülebilen bir ottur. Kırkkilit otu Roma döneminden bu yana bilinen bir ot olduğu söylenmektedir. Bahar aylarında harekete geçerek yanlarında renkli sürgünler çıkarır.

KIRKKİLİT OTU ZAYIFLATIR MI?

Zayıflamak isteyenler hemen hemen her gün bitkisel yöntemler aramaktadırlar. Özellikle bitkisel çaylar bu yönde kolaylık sağlarlar. Kırkkilit otu ülkemizde birçok uzman tarafından da tavsiye edilen bit ottur. Diyet listelerine eklenebilir. Aşırı tüketilmediği sürece yarar sağlanabilir. İdrar söktürücü özelliği ile fazla ödemi engeller. Şişkinliği alır. Sindirim sistemini çalıştırarak kilo verdirmeye yardımcı olur.

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KIRKKİLİT OTUNU KİMLER KULLANAMAZ?