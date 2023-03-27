Saunanın Faydaları Nelerdir? Sauna Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Etkisi Vardır?

Saunanın önerilmesinin nedeni sağlığa birçok faydasının olmasıdır. Bu faydalar rahatlama ve kalp-damar sağlığı için oldukça önemlidir. Ancak, sauna herkes için uygun olmayabilir. Sauna, insanların kuru sıcaklıkta dinlenmeyi amaçladıkları bir odadır. Egzersizden elde edilenlere benzeyen kardiyovasküler sağlık için önemli bir rol oynamaktadır. Saunadan önce veya saunada alkol almak tehlikeli olabilir. Kardiyovasküler problemi olan veya gebe olan herkes sauna kullanmadan önce doktorundan bilgi almalıdır.

SAUNA FAYDALARI NELERDİR?

Saunanın yararları ve zararları konusunda yıllardır farklı görüşler ortaya atıldı. Kimileri saunanın sağlık açısından önemli yararlarını olduğunu, kimileri ise ciddi riskler taşıdığını savundu. Ancak Finlandiyalı bilim insanlarının bu konuda şimdiye kadar yapılan en geniş kapsamlı araştırmasında saunayı düzenli olarak kullanmanın daha sağlıklı ve uzun ömür vaat ettiği sonucuna varıldı. 21 yıl boyunca yaşları 42 ila 60 arasında değişen 2 bin 315 kişinin sağlık durumlarının gözlenmesiyle elde edilen verilere göre saunaya haftada en az iki veya üç defa düzenli olarak giden bir kişide kalp krizine yakalanma oranı yüzde 22 azalıyor.

SAUNANIN SAĞLIĞA YARARLARI

Saunaya haftada 4 ila 7 kere giren bir kişide ise kalp krizi riski yüzde 63 oranında düşüyor. Damar tıkanıklığına bağlı hastalıklardan ölüm oranı düzenli saunaya girenlerde yüzde 48 oranında düşerken felç riski de yüzde 50 azalıyor. Saunada kalış süreleri de kalp hastalıklarına yakalanma riskinin azalmasında belirleyici oluyor. Ancak uzmanlar saunada 15 dakikadan fazla kalınmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Bir saunanın nasıl ısıtıldığına veya nem seviyesine bakılmaksızın, vücut üzerindeki etkileri benzerdir.

Bir kişi saunaya oturduğunda kalp atışları artar ve kan damarları genişler. Bu, sauna kullanım süresine bağlı olarak, düşük ila orta dereceli egzersizlere benzer şekilde dolaşımı artırır.

Sauna kullanırken kalp atış hızı dakikada 100-150 atıma kadar yükselebilir. Artan dolaşım, kas ağrısını azaltmaya, eklem hareketini iyileştirmeye ve artrit ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.