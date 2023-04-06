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Giriş Tarihi: 6.4.2023 10:25 Son Güncelleme: 6.4.2023 10:26

RDW Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda RDW Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Vücut sağlığını doğrudan etkileyen etkenler vardır. Bu etkenlerden birisi de kan hücreleridir. Kan hücrelerinin ne durumda ve olması gereken miktarda olup olmadığına, bir takım kan testleri neticesindeki değerlerin sonucunda uzman hekimler tarafından karar verilir. Kan hücrelerinin mevcut durumundan haber veren değerlerden birisi de RDW değeridir. RDW nedir, kaç olmalı? Kan tahlili sonucunda RDW düşüklüğü ve yüksekliği neden olur? Bu soruların cevaplarını sizler için derleyip bir araya getirdik.

RDW Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda RDW Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Tam kan sayımı testinin önemli parametrelerinden birisi olan RDW değeri, kişinin kırmızı kan hücrelerinin hacimlerinin ne durumda olduğu hakkında bilgi veren bir değerdir. RDW değeri düşük yahut yüksek çıkabilir bu genelde ciddi bir sıkıntıyı işaret etmez. Aradaki yükseklik veya düşüklük farkı ciddi orandaysa hastanın diğer değerleriyle birlikte uzman hekim tarafından incelemeye alınır.

RDW Nedir?

RDW değeri alyuvarların hacimlerinin ve boyutlarının değişkenlik durumları hakkında bilgi veren, kişide aneminin mevcut olup olmadığı şayet anemi söz konusu ise altında yatan sebepleri saptamaya yardımcı olan bir kan değeridir.

RDW Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Yapılan kan testi sonucunda RDW değeri yüksek çıktığı zaman kırmızı kan hücrelerinin olması gereken miktarda olmadığı ve olanların ise normal boyutundan büyük olduğu ayrıca kişide demir, B12 veya folat eksikliği varlığını işaret eder.

RDW yüksekliği genelde makrositik anemiyi haber veren bir durumdur. Tabi ki doğru saptamayı uzman hekimler diğer kan değeri sonuçları ile birlikte yapacaktır.

RDW Kaç Olursa Tehlikelidir?

RDW değerinin normal seviyesi yüzde 11,6 ve yüzde 14,6 arasındadır. Bu değerlerden ciddi farkla düşük veya yüksek RDW değeri varsa hasta incelemeye alınır. Çok düşük RDW değeri anemiyi, tam tersi yüksek RDW değeri de karaciğer rahatsızlıklarını işaret ediyor olabilir.

RDW Yüksekliği Nasıl Düşürülür?

RDW yüksekliği durumunda öncelikle uzman doktorun koyduğu tanı sonrası verdiği tavsiyelere uyulmalıdır. RDW yüksekliği B12 vitamini ve folat eksikliği sebebi ile meydana gelmiş ise, B12 vitamin oranı yüksek olan kırmızı et, balık, tavuk, yumurta gibi gıdalar tüketilmesi tavsiye edilir.

Aynı şekilde folat eksiğini kapatmak için de avokado, havuç, fasulye, bezelye, brokoli, keten tohumu, badem gibi gıdaların tüketilmesi tavsiye edilir.

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RDW Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda RDW Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?
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