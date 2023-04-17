Vücudu doğru ve dengeli kullanmak yaşam kalitesini artırıyor

YDÜ Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şeniz Kulle, iyi bir duruşun; ayakta durma, oturma, yatma veya hareket sırasında farklı özellikler taşıdığını belirterek, "Ayakta dururken baş dik, göğüs ileride, karın içe çekik şekilde olmalıdır. Bu estetik bir görünüşten çok vücut kısımlarının birbirleriyle ilişkilerini ayarlayan, organ, kol ve bacakların en az enerji tüketerek fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan bir duruştur" dedi.

Özellikle masa başı çalışan insanların günlerinin büyük bir bölümü oturarak geçirdiğini dile getiren Uzm. Dr. Şeniz Kulle, "Otururken sırt düz ve omuzlar geride olmalı. Kalçalar sandalyenin arkalığına değmeli, bel çukurluğu bir yastıkla desteklenmelidir. Vücut ağırlığı kalçalara eşit dağıtılmalı, dizler kalçalardan hafif yüksekte olmalı. Bunun için ayak yükselticisi kullanılabilir. Ancak en önemli kurallardan biri aynı pozisyonda 30 dakikadan fazla oturmamaya dikkat ederek bacak bacak üstüne atılmamalıdır. Oturma pozisyonundan ayağa kalkarken, sandalyenin önüne doğru yer değiştirilmeli ve bacaklar düz hale getirilerek kalkılmalıdır. Belden öne eğilmekten kaçınılmalıdır" diye konuştu.

Uyku pozisyonunun ise hem uyku kalitesini hem de fiziksel yorgunluğun seviyesini belirlediğini vurgulayarak, "Uyurken baş altına mutlaka yastık konulmalı fakat yastık çok yüksek olmamalıdır. Omuzlar yastığın altında kalmalıdır. Sırtüstü yatarken dizlerin altına, yan yatarken bacakların arasına yastık konulmalıdır. Uzun süreli yüzüstü yatılmamalı, yüzüstü yatarken karın altına yastık konulmalıdır" şeklinde konuştu.

Doğru duruş alışkanlıklarına sahip olmayan insanların günlük hayatlarında önemli sağlık sorunları ile karşılaşma riski taşıdığını da dikkat çeken Kulle, "En sık görülen duruş bozuklukları arasında kifoz, skolyoz, artmış lordoz, düzleşmiş bel, düşük omuz ve başın önde olduğu duruşlar sayılabilir. Diğer kötü duruş nedenleri arasında obezite, kas zayıflıkları, gergin kaslar, esneklik kaybı, yanlış ayakkabı seçimi, kötü çalışma koşulları, uyku bozuklukları ve ruhsal durum bozuklukları sayılabilir" ifadesini kullandı.