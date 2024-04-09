Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı belli oldu! Bilim insanlarından açıklama: "Her gün bir tane yiyorlar..."

Dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen "Mavi Bölge", en uzun yaşam süresine sahip insanların yaşadığı yer olarak listeleniyor. Bu beş bölgenin sıralaması ise şöyle;
Bu bölgedeki bireylerin ilk sırlarından biri; öğünlerindeki farklılık olarak öne çıkıyor. Sabah en ağır öğünlerini ve akşam en hafif öğünlerini yedikleri keşfedildi. Akşam yemeklerinden sonra yemek yemeyi ise bırakıyorlar.
"Mavi Bölge"de ikamet edenlerin ya sık sık atıştırmadıkları ya da yaygın olarak bilinen yüksek kalorili beslenme alışkanlıklarından kaçındıkları söylenebilir. Bununla birlikte, belirli beslenme alışkanlıklarınızı uygulamak için atıştırmalık seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklardan daha sağlıklı yiyeceklere geçebilirsiniz.
FINDIK
Mavi Bölge'de yaşayan insanların en benzer ortak alışkanlıklarından biri "fındık" tüketmek. Örneğin, National Geographic dergisinin bir sayısına göre, Loma Linda'da her gün fındık yiyen Adventistler, çok sık fındık yemeyenlere göre daha uzun bir yaşam beklentilerine, daha düşük kolesterol oranlarına, daha az iltihaplanmaya ve daha düşük kan basıncına sahiptir.
Amerikan Journal of Lifestyle Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan bir çalışmaya göre, Mavi Bölge'de yaşayan insanlar arasında en büyük farklılık, bitki bazlı beslenmenin yoğunluğudur. Et yemedikleri söylense de, fındık ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlardan yararlanırlar.
TAM BUĞDAY EKMEĞİNDEN YAPILMIŞ TOST
Ekmek ile ilgili olarak, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının hepsinin ortak bir özelliği, beyaz ekmekten uzak durmaları. Bunun yerine, "Mavi Bölge" sakinleri kepekli tahıllarla yapılan ekmekler tüketmeyi tercih ediyorlar. Hızlı bir atıştırmalık veya hafif bir öğün isterseniz ve karbonhidrat ihtiyacınız varsa, peynir ve domatesle yapılan tam buğday ekmeği ile yapılan tost en iyi seçeneklerden biri.
AVOKADO
Loma Linda Adventist topluluğu, Mavi Bölge insanlarından bir grup olarak belli bir alışkanlıkla öne çıkıyorlar. Özellikle düzenli olarak avokado tüketmeleri, en çok öne çıkan Bu grubun kan basıncını düşürmek için avokadolar potasyum sağlar.
Bu durum, Mavi Bölge sakinlerini yüksek tansiyon riskinden de koruyan noktalardan biri. Avokadoların kalp sağlığını iyileştirdiği uzun süredir biliniyordu. Penn State Üniversitesi tarafından 2019'da yapılan bir araştırmaya göre, günde bir avokado tüketmek LDL kolesterol seviyelerini düşürebilir.
MUZ
Nicoyan halkı ise özellikle düzenli olarak tükettiği muz sayesinde uzun bir yaşamın sırrına sahip olduğu düşünülüyor. Muzda bol miktarda potasyum, C vitaminin olduğu bilinen meyve, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan lifin önemli bölümünü barındırıyor.
Herhangi bir sağlıklı yaşam tarzı için günlük olarak yeterli lif tüketmek hayati önem taşır. Mavi Bölge'de yaşayan insanların çok fazla lif tükettiği ise bilinen bir gerçek. Özellikle bu oranda lif tüketimi, kalp sağlığınızı iyileştirmek ve hatta bazı kanserlere yakalanma riskinizi azaltmak için iyidir.
NOHUT
Sardunya ve İkaria halkları, özellikle çorba, atıştırmalık ve kavurma gibi ana yemeklerde sıklıkla doğru nohut tüketir. Nohut lif, protein ve sağlıklı yağ içerir. Sağlıklı ve bitkisel bir atıştırmalık sağlar.Nohut ayrıca sindirime yardımcı olur, kanser riski azaltır ve kolesterolü düşürür.
SİYAH FASULYE
Atıştırmalık olarak düşünmek ilginç gelse de, siyah fasulye öğünler arasında sevdiğiniz baharatlarla ve sebzelerle birlikte hafif bir salata olarak tüketilebilir. Günlük porsiyonlarınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz.
En sağlıklı gıdalardan biri olarak kabul edilen siyah fasulye, çok fazla lif içerir ve kolesterolü düşürür, sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir, beyin ve bilişsel sağlığı destekler ve kan şekeri düzeylerini stabilize eder. Ayrıca bir zengin bir bitkisel protein kaynağıdır.
KAHVE
Mavi Bölge'deki insanlar düzenli olarak kahve içiyorlar. Bu bölgelerde yaşayan insanlar için sabah saatlerinde kahve içmek en belirgin alışkanlıklardan biri.
Yüksek şeker ve krema içeren kahveler, çok fazla işlenmiş şekere maruz kalmanız nedeniyle faydalarından tamamen uzak kalmanıza neden olur. Sabahları sade bir bardak kahve içmek, enerjinizi yükseltirken iltihaplanmayı azaltır, kronik hastalık riskini düşürür ve hatta kalp sağlığını iyileştirebilir.
ÇAY
Çok fazla kahve içmiyorsanız veya kahve içmekten kaçınmak istiyorsanız, gün boyunca çay içmek sağlıklı olabilir. National Geographic, Japonya'nın Okinawa bölgesinde yaşayan insanların yeşil çaya zerdeçal ve yasemin eklediğini söylüyor.
Metabolizmanızı hızlandırmanıza, vücuttaki iltihaplanma oranını azaltmanıza, kanser riskinizi azaltmanıza ve hatta zamanla beyin sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Tüm bunlar, yeşil çayın en belirgin faydaları arasında yer alır. Yeşil çay en sağlıklı seçeneklerden biri olsa da, diğer siyah ve bitki çayları da çok sayıda sağlık faydası sunar.