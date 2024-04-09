Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı belli oldu! Bilim insanlarından açıklama: "Her gün bir tane yiyorlar..."

Bu bölgedeki bireylerin ilk sırlarından biri; öğünlerindeki farklılık olarak öne çıkıyor. Sabah en ağır öğünlerini ve akşam en hafif öğünlerini yedikleri keşfedildi. Akşam yemeklerinden sonra yemek yemeyi ise bırakıyorlar.

"Mavi Bölge"de ikamet edenlerin ya sık sık atıştırmadıkları ya da yaygın olarak bilinen yüksek kalorili beslenme alışkanlıklarından kaçındıkları söylenebilir. Bununla birlikte, belirli beslenme alışkanlıklarınızı uygulamak için atıştırmalık seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklardan daha sağlıklı yiyeceklere geçebilirsiniz.