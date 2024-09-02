Yanlış teşhis kardiyoloji doktorunun hayatını karardı... Şikayet dosyası arabulucuya gitti, hastane suçunu inkar etti

Ankara'da 2019 yılından bu yana özel bir hastanede Kardiyoloji uzmanı olarak çalışan iki çocuk annesi Uzman Doktor Rahşan Turan, 2 Haziran 2022'de sol memesinde kitle fark ederek meme kanseri şüphesi üzerine çalıştığı hastanenin Genel Cerrahi bölümüne muayene olmuş, yapılan tetkiklerde herhangi bir sorun olmadığı belirtilmişti. 3 ay sonra yeniden muayenesi yapılan doktora herhangi bir bulguya rastlanılamadığı söylenmiş, belirtilerin artarak devam ettiğini gören Turan, sol göğsünde sislik, kızarıklık ve ağrı sonucu çalıştığı hastanenin bu kez de Enfeksiyon hastalıkları servisine giderek durumu anlatmış, antibiyotik tedavisine başlanılmıştı.

FARKLI HASTANEYE BAŞVURUNCA KANSERİ ÖĞRENDİ

Hastalığında herhangi bir iyileşme olmadığı ve durumunun kötüye gittiğini fark eden Turan, farkı bir özel hastaneye daha müracaat ettiğinde ise meme kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Kardiyoloji Uzmanı Rahşan Turan'ın göğüsleri alınırken yanlış teşhis sonucu özel hastanedeki işinden istifa etmişti.

DOSYA ARABULUCUYA GÖNDERİLDİ, HASTANE SUÇUNU İNKAR ETTİ

Kardiyoloji doktoru iki göğsünü yanlış teşhis nedeniyle kaybetmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyası iddianame hazırlanmadan önce arabulucuk bürosuna gönderildi. Kardiyoloji doktorunun sunduğu raporlara ve göğüslerini kaybetmesine rağmen hastane yönetimi kendilerinin bir kusurunun olmadığını öne sürdü. Tarafların arabulucukla anlaşamaması üzerine şikayet dilekçesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

HEM HAYATİ TEHLİKESİ VAR HEM DE ÇALIŞAMIYOR

Kanser tedavisi nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan Kardiyoloji Doktoru, 4 farklı hastane heyetinden durumunun hayati tehlike olduğuna dair rapor aldı. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların ücretlerini ödemekte güçlük çeken Kardiyoloji Doktoru Rahşan Turan, açılacak dava sonrasında hakkını mahkemede arayacağını söyledi.