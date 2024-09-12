Doppler Ultrasonda S/D Ne Demek? Ultrasonda S/D Ne Anlama Gelir?

Doppler inceleme yüksek riskli gebeliklerde özellikle tercih edilen bir yöntemdir. Kullanılan terimler ve bu terimlerin karşılıkları da daha detaylı bilgiler edinilmesini sağlamaktadır. Risk içeren gebeliklerde detaylı ultrasonografi görüntüleme ile bebeğin anne karnındaki durumu hakkında daha kesin sonuçlara varılacak bilgiler edinilebilir. Doppler ultrason terimleri içinde kullanılan ve sayısal verilerden biri olan S/D terimi de bu süreçte karşınıza çıkan terimlerden biridir. Nedir bu S/D terimi ve anlamı? S/D terimi anlamı ve detayları ile yazımıza devam edelim.

Doppler Ultrason Kağıdında Yazan S/d Terimi Anlamı Nedir?

Her gebeliğin belirli haftalarından sonra ayrıntılı ultrason ile kontrol edilmesi gerekliliği doktor5lar tarafından önerilmektedir. Bu işlem, doktorunuz tarafından sizin için belirlenen sürede yapılmaktadır. Bazı özel gebeliklerde gebeliğin ilk üç ayından sonra gerekli bir durumda doktorunuzun yönlendirmesi ile gideceğiniz doppler ultrason anne-bebek arasında bulunan sağlık durumlarının ölçümü için kullanılır.

Doktorun riskli ve gerekli gördüğü gebeliklerde bu ultrason çeşidi her hafta düzenli olarak yapılır çünkü bazı hastalıklar gebeliğin ilerleyen haftalarında kendilerini belli etmektedirler. Doppler ultrason kağıdında karşınıza çıkan S/D terimi size kan akış hızının sistol ve diyastoldaki ivmelerinin birbirine oranı hakkında bilgi verir. Yani anne karnında bulunan bebeğin damar gelişiminin takip edilmesi ve takibinin kolaylaştı5rılması amacı ile kullanılan bir sayısal veridir.