Sigara bağımlısına kişiye özel tedavi

9 Şubat yani bugün 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi olan Prof. Dr. Esra Yazar ile görüştüm. Bakın, Prof. Dr. Yazar, dünya çapında bir sağlık tehdidi olan sigara kullanımı ile ilgili hangi uyarılarda bulundu...Sigara bırakma polikliniğinde, şimdiye kadar yüzlerce hastaya yardım eli uzatan Prof. Dr. Yazar, "Sigara bir hastalık nedeni. Ve yaptığı hastalıkların sonucunda en önemli ölüm nedenlerinden biri. Sadece can almıyor, ekonomik kayıplara, çevre kirliğine de neden oluyor" dedi."Sigara içiyorum, sadece bana zararı var' söyleminin de artık çürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Yazar, şunlara dikkat çekti: "Çünkü sigara içen kişi sadece kendine değil tüm canlılara zarar veriyor. Dünyada her yıl 8 milyon kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu 8 milyonun ise 1.3 milyonu, sigara içmeyip, pasif olarak sigaraya maruz kalıp, hayatını kaybediyor. Yani 'sigara içiyorum, zararı sadece kendime' deyip, artık geçemeyiz. Yanında içtiğimiz kişinin bile canına kastediliyor. 2 kullanıcıdan birini öldürüyor. İster için, ister pasif olarak maruz kalın. Sigara kullanmak ve sigara kullanılan ortamlarda bulunmak, intihar gibi."Sigaranın majör öldürücü hastalıkların sebebi olduğunu belirten Prof. Dr. Yazar, "Sigara başta kanser olmak üzere, akciğer ve solunum yolu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, beyin ve sinir sitemi hastalıkları gibi çok sayıda ölümle sonuçlanabilen ciddi hastalıkların başlıca nedenlerinden biridir. Sigara içen bir kişinin otopsisi yapıldığında ciğerlerinde 2 kilo katrana rastlanmıştır" diye konuştu.Sigara ve Puf'ların kullanımının ortaokul çağındaki çocuklara kadar indiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yazar, "Çocuklar emzik gibi sigara tutuyor ağzında. Puf'larda çok sayıda ne olduğunu bilmediğimiz insan sağlığına zararlı kimyasallar var. Bunları çeşitli aromalar kullanarak, gençlere şekermiş gibi satıyorlar. E-sigaralar da çok zararlı. Çocuklarımızı bu ölümcül bağımlılıklardan kurtarmak zorundayız" dedi.Sigaranın sadece sağlık değil gezegenimiz için de son derece tehlikeli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yazar, "Sigara dumanı binlerce ton insana kanserojen salgılıyor. Yıllık 84 megaton karbondioksit solumamıza neden oluyor. Sadece tütünün sarıldığı kağıt için yıllık 600 milyon ağaç kesiliyor. Ve dünyanın en büyük çöplüğünün oluşmasına neden oluyor ki çöp üretiminin yüzde 40'ını izmaritler oluşturuyor" dedi.Yüksekbağımlılık derecelerinde ise Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak bağımlılık tedavisinde kullanılan ilaca başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Yazar, şöyle dedi: "Bakanlık, hastalarımıza bu ilacı ücretsiz olarak veriyor, Bu ilaç tedavisi bir ay sürüyor. Kişilerin bağımlılık derecesine göre de poliklinikteki tedavi en az 8 hafta en çok da 6 aya kadar sürebiliyor."Kovid-19 pandemisi ile birlikte yaşanan anksiyete sonucunda sigara içme oranlarında yükselme görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Yazar, "Tütünle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz. Eskiden polikliniklerimize daha çok kişi sigarayı bırakmak için başvuruyordu. Şimdi rakamlar da azaldı. Hastanemizde 2 sigara bırakma polikliniğimiz var. Günde 20 kişi sigarayı bırakmak için ancak başvuruyor" dedi.Sigara tiryakilerinin sigara bırakma polikliniklerine başvurmak için MHRS'den önce randevu oluşturduklarını belirterek, sürecin nasıl işlediğini Prof. Dr. Yazar, şöyle anlattı: "Öncelikle her sigara bağımlısının kendine özgü bir bağımlılığı var. Bu nedenle kişiye özel tedaviler planlıyoruz. Öncelikle yaptığımız testle, kişinin bağımlılık derecesini belirliyoruz. Ve sigarayı kendi isteğiyle bırakmak isteyip istemediğini soruyoruz. Tercihimiz kişinin sigarayı kendi isteğiyle bırakmayı istemesi. Burada irade çok önemli. Yapılan teste, bağımlılık derecesi düşük ise telkinler, bilgilendirmeler, farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Eğer bağımlının zorlandığı yerler varsa nikotin sakızı ya da bantlarıyla yoksunluk durumunu destekliyoruz. Orta düzeyde bağımlılar için de el alışkanlığının da önüne geçecek farkındalık çalışmaları yapıyor, yine yoksunluğu azaltacak medikal destekler sağlıyoruz."