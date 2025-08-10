Diş temizliği, kalbi hastalıklardan koruyor

HarvardÜniversitesi tarafından yürütülen ve 25 yıl süren kapsamlı bir çalışma ilginç bir sonucu ortaya çıkardı. Her gün düzenli olarak dişlerini fırçalayan insanlarda kalp krizi riskinin yüzde 23 daha az olduğu saptandı. Yine başka bir çalışmaya göre ise dişlerini fırçalamayan ve ileri boyutta diş eti hastalığı olan kişilerde kalp ve kalbe bağlı hastalıklara yakalanma riskinin yüzde 24 daha fazla olduğu tespit edildi. Kalp doktorlarının, damarlarında tıkanıklık yaşayan hastalarına, diş eti taraması da yaptırmak için ilgili birimlere yönlendirdiği bildirildi.