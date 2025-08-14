Elektronik sigara beyin gelişimini engelliyor

Geleceğin ve sağlığın en önemli tehditlerinden olan elektronik sigara kullanımı hızla yayılıyor. Elektronik sigara kullanımı, özellikle gençler arasında giderek artan bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Arslan, elektronik sigaranın bilinmeyen yüzünü, yıkıcı etkilerini şöyle açıkladı:Günümüzde elektronik sigara, sigaranın yerini aldı. Gençler koku yapan, duman veren eski tiplerdense özel dizayn edilmiş şık görünümleri, aromalı, zararı azaltılmış gibi olan bu ürünlere yöneldi.Nikotin olmadığı söylenen ürünlerde bile nikotin tespit edildi. Sigarayı bırakmak için alınıp bağımlılık yaptığından sigaraya başvurma yöntemi oluyor. Gençlerde beyin gelişimini olumsuz etkiliyor.İçerisinde oluşan sıvı buhar kana çok çabuk geçiyor. EVALI yani elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer yaralanması nedeniyle birçok hasta yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalıyor. Genç hastalar daha çok tükettiklerinden onlarda görüyoruz. Akciğerlerinde akut yani ani gelişimli nefes darlığı, öksürük, akciğer kanaması, solunum yetmezliğiyle giden akciğer hasarıyla karşılaştık. Dünyada kaybedilen hastalar var. Belirgin tedavisi bulunmuyor. Hasarı geri döndürmeye çalıştığımız oksijen destekleri, antibiyotikleri kullanıyoruz.Kapalı ortamlarda bebeklerin yanında dahi içiliyor ve çıkan buhar ortamda uzun süre kalabiliyor. Sabunla da çıkmıyor, ortamdaki kişileri hasta edecek düzeylerde kimyasal madde salımına neden oluyor.