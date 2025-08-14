Hazır gıda yerine anne mutfağı

Zeytinburnu'ndaki özel bir mutfakta gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Böbrek Vakfı Başkanı (TBV) Timur Erk ve Diyetisyen Gökçen Efe Aydın, paketli gıdaların porsiyon değerleri ile klasik mutfak ürünlerini karşılaştırarak, yerine sağlıklı alternatif yiyeceklerin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi.Günümüz yaşam koşullarında her geçen gün daha hızlı ve pratik alışkanlıklar kazanılıyor. Bu hız, temizlik robotları, telefondan kumanda edilen aletler, yapay zekânın aktif kullanılması gibi hayatı kolaylaştıran birçok alan yaratıyor. Fakat tüm bu hızlı yaşam ve pratik alışkanlıkların mutfağa, beslenmeye yansıması sanıldığı kadar masum olmuyor. Annelerin klasik mutfak alışkanlıkları yerini pratik hazırlanan yemekler veya doğrudan hazır alınan yiyeceklere bıraktığında sağlıklı beslenme maalesef rafa kalkmış oluyor.Sağlıksız beslenme karaciğer yağlanmasından tip 2 diyabete, obeziteden kronik böbrek hastalığına kadar uzanan pek çok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenmeye gerekli özeni göstermek gerektiğini belirterek, anne yemeklerinin önemini vurguluyor.Anne köftesi yoğuran TBV Başkanı Timur Erk, hamburger ve benzeri yeni beslenme şeklindeki ürünlerin içinde trans yağ ve bol şeker olduğunu, bunlarla birlikte de nişasta bazlı gazlı içecek tüketildiğini söyledi. İnsanların eski doğal beslenmenin özlemini çektiğini aktaran Erk, yeni tarz beslenmedeki yiyeceklerin tüketilmesi durumunda mümkün olduğunca az tuzlu ve az yağlı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak. "Ürünlerde mümkün olduğu kadar az soslar kullanılmalı. İçecek olarak ayran içebilirsiniz. Yine, bunların yanında ev yapımı kurabiye tüketilebilir. Maliyet açısından ama daha önemlisi sağlık açısından kimyasallardan, katkı maddelerinden arındırılmış bir yemek yapılırsa, annemin zamanında yapıldığı gibi çok daha sağlıklı beslenmiş olacağız" dedi.En çok tüketilen fast food ürünlerinden olan bir hamburger menü ile 1,5 çay bardağı yağ, ortalama 20 küp şeker tüketilirken, karşısına konulacak alternatifte bu oranın yarım çay bardağı yağ ile 1-2 küp şeker olarak hazırlandığını söyleyen TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, 'Anne mutfağı'nı önerdi. Dyt. Aydın "Dışarıdan alınan bir hamburger menüde 20 küp şeker ve bir su bardağına yakın yağ var. Hamburgerin yanında gelen sosların içinde de çok fazla şeker ve yağ var" dedi.Fast food beslenme şekliyle vücudumuza fark etmeden, istemsiz bir şekilde çok fazla şeker, yağ ve enerji aldığımızı söyleyen Dyt. Aydın, mutfakta yaptıkları anne köftesini örnek vererek, şöyle dedi: "Bir günde almanız gereken enerjiyi belki bir anda alabiliyoruz. Bu da ister istemez ileriki zamanlarda hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Burada yaptığımız tipik bir anne köftesi var. Bu anne köftesindeki tuzu, yağı ve baharatları ayarladık. Burada çok daha sağlıklı olduğunu görebiliyoruz. Yanında bir de ev yapımı az tuzlu ayran içtiğimizde çok daha sağlıklı bir öğün tüketmiş oluruz."