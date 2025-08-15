Erkeklere dost besinler yumurta, avokado ve kabak çekirdeği

Erkeklerde beslenme, yalnızca formda kalmak için değil, hormon sağlığından saçlara, kalp damar sisteminden zihinsel performansa kadar tüm yaşam kalitesini belirliyor. Uzman Diyetisyen Ezgi Akdağ, erkek sağlığında beslenmenin rolünü, kritik dönemlerde dikkat edilmesi gerekenleri ve saç dökülmesinden hormon dengesine kadar pek çok konuda beslenme ipuçları verdi…Erkeklerde bazı dönemlerde beslenmenin daha kritik hale geldiğini belirten Dyt. Akdağ, "Özellikle 30'lu yaşların ortalarında testosteron seviyelerinde doğal bir azalma başlıyor. 40 yaş sonrası kalp ve damar hastalık riski artıyor. 50 yaş ve üzerinde ise kaslarda kayıp daha belirgin hale geliyor. Andropoz döneminde bağışıklık sistemi, kemik sağlığı, hormon dengesi ve enerji metabolizmasını koruyacak beslenme stratejilerine odaklanmak gerekir. Bunun için biz önce genetik yapıyı, yaşam tarzı, kan değerleri ve özel ihtiyaçları göz önüne alarak kişilere özel beslenme planı hazırlıyoruz" dedi.Dyt. Akdağ, düzenli ve dengeli beslenmenin, bağışıklığı güçlendirdiğini, hormon dengesini koruduğunu söyledi.Dyt. Akdağ, "Beslenme, hormon üretimi önemlidir. Kalp-damar sağlığını destekler ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Erkeklerde kas kütlesi, kemik yoğunluğu ve metabolizma hızı yaşla birlikte azalır. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları bu süreci yavaşlatır, yaşam kalitesini artırır. Yeterli sağlıklı yağ tüketimi testosteron sentezi için gereklidir. Aşırı şeker ve işlenmiş gıdalar insülin direncine yol açarak, hormon dengesini bozar. Yeterli protein alımı kas kütlesini korurken, çinko ve D vitamini testosteron düzeylerini destekler" dedi.Andropozun, testosteron seviyelerinin belirgin düştüğü ve metabolizmanın yavaşladığı bir dönem olduğunu söyleyen Dyt. Akdağ, şu beslenme önerilerinde bulundu:Bu süreçte antiinflamatuar beslenme çok önemlidir. Bol sebze ve meyve, kaliteli protein kaynakları (balık, yumurta, baklagiller), sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado, omega-3 kaynakları) ön planda olmalıdır.Rafine karbonhidratlardan, aşırı alkol ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir.Testosteron seviyelerini desteklemek için özellikle çinko, D vitamini, magnezyum ve omega-3 içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir.Kabak çekirdeği, kırmızı etin yağsız kısımları, somon, yumurta sarısı, ıspanak, badem ve ceviz bu süreçte oldukça faydalıdır.Nar, böğürtlen, kiraz ve yaban mersini gibi antioksidan zengini kırmızı-mor meyveler, serbest radikallerin zararını azaltarak hormon dengesine katkı sağlar.Dyt, Akdağ saç sağlığının doğrudan hücresel beslenmeyle ilgili olduğunu belirterek, saç dökülmesine karşı şu beslenme önerilerinde bulundu:Özellikle çinko, demir, biyotin, E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve protein açısından zengin beslenme saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olur.Protein kaynakları olan yumurta, tavuk göğsü, mercimek; biyotin içeren yulaf, badem, tatlı patates.E vitamini zengini ay çekirdeği, fındık, avokado ve omega-3 kaynakları olan somon, uskumru, chia tohumu gibi besinler saç dökülmesine karşı destekleyici gıdalardır.Yüksek glisemik indeksli gıdaların fazla tüketimi saç dökülmesini artırabilir. Bu nedenle kan şekeri dengesi korunmalıdır.