Keratin diş çürümesine çare

İngiltere'deki King's College London'dan (KCL) bilim insanları saç, deri ve yünde bulunan bir protein olan keratinin diş minesini onarabildiğini ve çürümenin erken aşamalarını durdurabildiğini keşfetti. Araştırma, keratinin tükürükteki minerallerle temas ettiğinde doğal minenin yapısını ve işlevini taklit eden koruyucu bir kaplama ürettiğini ortaya koydu. KCL'de doktora araştırmacısı ve çalışmanın ilk yazarı Sara Gamea, "Keratin mevcut diş tedavilerine dönüştürücü bir alternatif sunuyor" dedi. Araştırmanın kıdemli yazarı ve KCL'de prostodonti danışmanı olan Dr. Sherif Elsharkawy, "Daha fazla gelişme ve doğru endüstri ortaklıklarıyla, yakında saç kesimi kadar basit bir şeyle daha güçlü, daha sağlıklı gülümsemeler yaratabiliriz" ifadelerini kullandı.