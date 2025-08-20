Mavi bebek hastalığına dikkat!

Bebeğin kalbi anne karnında doğru bir gelişme göstermediğinde ilerleyen süreçte yapı ve işlev bozukluklarına sahip oluyor. Yaklaşık olarak yeni doğan her 100 bebekten biri doğuştan kalp hastalıkları ile karşı karşıya. Bu nedenle ailelerin belirtileri iyi tanıması, düzenli kontrolleri aksatmaması ve riskli durumlarda uzman takibinde olması, bebek için hayati önem taşıyor. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ceyran, çocuklarda kalp hastalığının belirtileri hakkında önemli bilgiler verdi.

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ

Prof. Dr. Ceyran, "Eğer annede doğuştan kalp hastalığı varsa bebekte hastalık görülme riski artar. Yine bebeğin kardeşlerinden birinde doğuştan kalp hastalığının olması da riski artırmaktadır. Bu nedenle 35 yaş ve üzerinde hamilelik yaşayan, daha önce doğuştan kalp hastalığı veya başka anomalili bebek dünyaya getiren kişilerin ayrıntılı fetal ekokardiyografik tetkikleri yaptırması gerekir. Saptanmış kalp anomalileri olan bebek doğumlarının özellikle çocuk kardiyoloji ve çocuk kalp cerrahi bölümleri olan ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip hastanelerde yapılması gerekir" diye konuştu.

BEBEKLERDE KALP HASTALIĞININ 5 İŞARETİ

PROF. Dr. Ceyran, ailelerin bebekteki olası kalp hastalıklarını erken fark edebilmeleri ve hekime hemen başvurabilmeleri için şu 5 işarete dikkat etmeleri konusunda uyardı:

1 MORARMA: Dudaklarda, tırnaklarda veya ciltte mavi-mor renk değişikliği dikkat edilmesi gereken durumlardandır.

Bu belirtiler kandaki oksijen seviyesinin düşük olduğuna işaret edebilir.

Fallot tetralojisi (mavi bebek hastalığı), büyük damarların kalpten ters çıkması, akciğer damar darlığı veya yokluğu gibi başlıca hastalıklar morarma ile seyredebilir.

2 NEFES ALMA ZORLUĞU: Bebekte hızlı nefes alıp verme, burun kanatlarının açılması veya göğüs kafesinin çekilmesi gibi belirtiler kalp problemlerine işaret edebilir.

3 BESLENME SORUNLARI: Bebek emerken çabuk yoruluyorsa, az miktarda süt alıyor ve kilo alamıyorsa; bu bir kalp hastalığı belirtisi olabilir, dikkat edilmelidir.

4 HUZURSUZLUK VE HALSİZLİK: Sürekli huzursuzluk ya da çok halsiz bir görünümü varsa takip edilmelidir.

5 KİLO ALIMINDA GERİLİK: Bebek, yaşına göre yeterince kilo alamıyorsa ya da büyüme eğrisinden sapma varsa bu durum kalple ilgili olabilir. Kalpte önemli delikler, ana damarda (aorta) ciddi darlıklar gibi başlıca hastalıklar bu bulgular ile seyredebilir.



PEDİATRİK TAKİP ÖNEMLİ

PEDİATRİK takip gerektiren durumları ise Prof. Dr. Ceyran, şöyle anlattı: "Bebeklerde kalp çarpıntısı veya anormal nabız önemlidir. Bebeğin nabzı hızlı veya düzensiz ise takip gerekebilir. Yine kalpte üfürüm dediğimiz durum tabii ki her zaman ciddi bir sorun olmayabilir, ancak bir pediatrik kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve takip edilmelidir. Bebeklerde herhangi bir bayılma veya bilinç kaybı olduğunda hemen doktora başvurulmalıdır. Soğuk terleme ve solgunluk durumu kalp yetmezliğini işaret edebilir. Kusma ile birlikte morarma veya nefes darlığı yaşanması acil müdahale gerektirebilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri fark edilirse vakit kaybetmeden bir hekime gidilmelidir."



AİLELER BİLİNÇLİ OLMALI

YENİ doğan bebeklerde rutin kontrollerin çok önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ceyran, "Özellikle riskli gebelik sonrası doğan bebekler ilk ayda mutlaka bir pediatrik kardiyoloji kontrolünden geçmelidir. Genetik faktörler önemli bir etken olduğu için ailede doğumsal kalp hastalığı öyküsü varsa bebeğin kalp sağlığı daha dikkatli izlenmelidir. Doktorun önerdiği aşılar yaptırılmalı ve enfeksiyon önlemleri alınmalıdır. Çünkü kalp hastalığı olan bebeklerde enfeksiyon riski ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle RSV gibi virüslerden korunma önemlidir. Doğuştan kalp hastalıklarının büyük çoğunluğu, doğru tanı konulduktan sonra tedavi edilebilmektedir. Tedavide girişimsel kardiyolojik yöntemlerin yanında, kalp ameliyatları ile çocuklar sağlıklı olarak yaşamlarına devam edebilirler" dedi.