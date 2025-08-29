Ev temizliğinde ölümcül tehlikeler

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Jafar, ev temizliğindeki ölümcül tehlikelere dikkat çekti. Çamaşır suyu ve amonyak gibi ürünlerin bir arada kullanılmasının kloramin gazı açığa çıkardığını belirten Uzm. Dr. Jafar, "Temizlik sırasında solunan kimyasallar, solunum yollarını tahriş ediyor. Bu gaz, göz, burun ve boğazda şiddetli tahrişe, öksürüğe ve nefes darlığına neden olabilir. Astım krizlerini tetikleyebilir, yüksek maruziyette akciğer ödemi, hatta akciğer kanserine neden olabilir" dedi.

KALP RİTMİNİ BOZUYOR

Çamaşır suyu ile tuz ruhu ya da sirke gibi asidik temizlik ürünlerinin karıştırılmasının da boğucu klor gazı ortaya çıkardığını ifade eden Uzm. Dr. Jafar, "Bu durum da solunum yetmezliği ve hatta ölüm riskine neden olabilir. Bu tür gazlara maruz kalmak, baş dönmesi, sersemlik, kalp ritim bozukluğu ve organ hasarına yol açabilir" şeklinde konuştu. Temizlik ürünlerinin ciltle temasında sık görülen reaksiyonlara da değinen Uzm. Dr. Jafar, "En sık irritan dermatit ve alerjik dermatit tablosu karşımıza çıkıyor. Ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarcıklar, hatta kimyasal yanıklar meydana gelebiliyor" dedi.

BAĞIŞIKLIĞI ÇÖKERTİYOR

Sinir sistemi ve bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Jafar, "Baş ağrısı, dikkat eksikliği, uyku sorunları, ellerde ve ayaklarda uyuşma görülebilir. Ayrıca bağışıklık sisteminde baskılanmaya yol açarak enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir" dedi.

EN SIK YAPILAN 7 ÖLÜMCÜL HATA

EV temizliğinde sık yapılan 7 ölümcül hatayı Uzm. Dr. Jafar, şöyle sıraladı:

1 Çamaşır suyu ve tuz ruhunu (hidroklorik asit) karıştırmak: Bu karışım klor gazı açığa çıkarır.

Solunduğunda ciddi solunum sıkıntısı, akciğer hasarı ve ani ölüme kadar gidebilir.

2 Çamaşır suyu ile deterjan/yağ çözücü karıştırmak: Çamaşır suyu özellikle amonyak içeren ürünlerle birleştiğinde yine zehirli gaz oluşur, astım atağı, bayılma ve solunum durmasına yol açabilir.

3 Kapalı alanlarda güçlü kimyasallar kullanmak: Banyo, tuvalet gibi havalandırması zayıf yerlerde yoğun kimyasal temizlik yapmak, karbon monoksit zehirlenmesine benzer şekilde etki gösterebilir.

4 Eldiven, maske ve koruyucu önlem kullanmamak: Deride kimyasal yanıklar, kronik alerjiler, uzun vadede zehirlenmeler oluşabilir.

5 Temizlik ürünlerini yanlış şekilde saklamak: İçme suyu şişelerine veya yiyecek kaplarına konan kimyasallar, yanlışlıkla içildiğinde zehirlenme ve ölümle sonuçlanabilir.

6 Aşırı miktarda çamaşır suyu/deterjan kullanmak: Yoğun kimyasal buharı solunarak akciğerleri tahrip edebilir. 7 Kimyasalların çocukların ulaşabileceği yerde bırakılması:

Çocuklarda temizlik maddesi içmeye bağlı ağır zehirlenmeler ve ölümler sık görülmektedir.



İLK MÜDAHALE ÖNEMLİ

ZEHİRLENME anında yapılacaklara da değinen Uzm. Dr. Jafar, "Her durumda ilk adım 112 Acil'i aramak olmalıdır. Kimyasalı yutan kişiyi asla kusturmayın. Solunumla maruziyette kişiyi temiz havaya çıkarın. Cilt temasında giysilerini çıkarıp bol suyla yıkayın" dedi.