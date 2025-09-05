Kanser tedavisinde umut veren gelişme

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis tarafından geliştirilen yeni bir yöntemin kanser tedavileri için önemli bir adım olabileceği belirtildi. Financial Times'ta yer alan habere göre klinik denemelerde bazı hastalarda, Novartis'in günümüzde kullanılan radyoterapi yönetimine alternatif olarak geliştirdiği radyoligand tedavisi yalnızca altı ayda vücuda yayılmış kanseri tamamen ortadan kaldırdı. Radyoterapi dışarıdan verilen ışınlarla kanser hücrelerini öldürüyor. Ancak bu tedavi yönteminde sağlıklı dokular da zarar görüyor. Radyoligand tedavisi ise damar yoluyla veriliyor. Işınlar yalnızca hedef hücrelere yönlendirilebiliyor.