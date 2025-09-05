Tuvalette telefon kullanımı hemoroid riskini artırıyor

ABD'li bilim insanları, tuvalette akıllı telefon kullanımının uzun süre oturmaya yol açarak hemoroid riskini artırdığını açıkladı. Boston'daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde 125 yetişkin üzerinde yapılan araştırmada, katılımcıların %66'sının tuvalette telefon kullandığı belirlendi. Bu kişilerde hemoroid görülme olasılığı %46 daha yüksek çıktı. Araştırmacılar, tuvalette geçirilen sürenin 5 dakikayı aşmaması gerektiğini vurguladı. Hemoroid, yılda milyonlarca sağlık başvurusuna yol açarken, akıllı telefon kullanımı bu riski artıran faktörler arasında gösterildi. Araştırma, "Plos One" dergisinde yayımlandı.