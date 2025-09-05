Tuvalette telefon kullanımı hemoroid riskini artırıyor

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 5.9.2025

ABD'li bilim insanları, tuvalette akıllı telefon kullanımının uzun süre oturmaya yol açarak hemoroid riskini artırdığını açıkladı. Boston'daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde 125 yetişkin üzerinde yapılan araştırmada, katılımcıların %66'sının tuvalette telefon kullandığı belirlendi. Bu kişilerde hemoroid görülme olasılığı %46 daha yüksek çıktı. Araştırmacılar, tuvalette geçirilen sürenin 5 dakikayı aşmaması gerektiğini vurguladı. Hemoroid, yılda milyonlarca sağlık başvurusuna yol açarken, akıllı telefon kullanımı bu riski artıran faktörler arasında gösterildi. Araştırma, "Plos One" dergisinde yayımlandı.
