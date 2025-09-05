‘Ulusal doku ve hücre bankası’ kuruluyor

Sağlık Bakanlığı, 'Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı' sistemiyle hastaların doku ve hücre ürünü ihtiyacını yerli üretimle karşılayacak. Ülke genelinde kurulacak olan 'Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleri'nde ürünler yerli imkânlarla üretilecek. Bu merkezler sayesinde yerli üretim kapasitesi artırılacak.

DİJİTAL ORTAMDA İZLENECEK

Yüksek güvenlikli üretim merkezlerinde geleceğin tedavisi olan kişiye özel doku ve hücre ürünleri üretilecek. Sağlık Bakanlığı, tedavilerin güvenli şekilde uygulanabilmesi için ürünlerin üretimden kullanım aşamasına kadar tüm sürecini dijital ortamda takip edecek. Geliştirilen takip sistemiyle, hangi ürünün, hangi hastaya, nerede ve kim tarafından uygulandığı güvenli şekilde dijital ortamda kayıt altına alınacak.

BİYOGÜVENİRLİLİK

İnsan doku ve hücrelerinden elde edilen hammaddeler, yüksek biyogüvenlik standartları altında toplanacak. Üretim, Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleri'nde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) denetiminde gerçekleştirilecek. Böylece üretim güvenliği ve ürün kalitesi en üst düzeye çıkarılacak.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK

KİŞİYE özel tedavi ürünleri, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarla geliştirilecek. Bu sayede yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına da katkı sağlanacak. Geleceğin tedavisi olan kişiye özel üretilecek ürünler ile hastaların tedavi etkinliğinin üst seviyelere çıkarılması hedefleniyor.

VATANDAŞLAR TEDAVİLERDEN KOLAYCA FAYDALANABİLECEK

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tedavi ihtiyacının hekimler tarafından belirleneceği ve reçetelenen ürünlerin hastane eczaneleri, yetkili merkezler ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağı kaydedildi. Hastaların ürün ve tedavilere erişimlerinin Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca güvenli ve uygun koşullarda sağlanacağının altı çizildi.

NASIL KULLANILIYOR?

İNSAN vücudundan alınan dokular, insan vücudunun hastalıklı veya kayıp dokularını onarmak ve değiştirmek için kullanılıyor. Bu sayede de birçok hayat kurtarıldı. Toplanan ve kullanılan yaygın dokular; kornea, deri, kemikler, kıkırdak, eklemler, kalp kapakçıkları, fasya, tendonlar. Doku bankacılığının tarihi de çok eskilere dayanıyor. 1869'da deri grefti klinik uygulamada ilk kez tanımlandı. Yanık yarasını kapatmak için insanın derisinin yanı sıra doku da kullanıldı. Bu başarıların ardından, klinisyenler büyük yanık hastalarını kurtarmak için yara örtüsünde daha fazla allogreft kullanmaya başladı. Dokuların sıfırın altındaki sıcaklıklarda saklanmasıyla greftin yaşayabilirliğine yönelik araştırmalar arttı. Ardından, kemik grefti kullanımı da yaygınlaştı. Raşitizm hastası bir çocuğun kaval kemiğinden alınan kemik allotransplantı kullanıldı. 21'inci yüzyılın ikinci yarısında art arda doku bankaları kuruldu.