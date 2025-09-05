Yalnızlık hem sağlığı hem ekonomiyi vuruyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ göre, sosyal izolasyon ve yalnızlık daha yüksek kalp hastalığı, tip 2 diyabet, depresyon ve anksiyete riski ile bağlantılı. Euronews'teki habere göre ise İngiltere'de yapılan yeni bir analizde yalnızlığın ayrıca sağlık sistemlerine de pahalıya mal olduğu belirlendi. PLOS One dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, genellikle yalnız olan kişiler, daha sosyal olan akranlarına göre İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'ne yılda 1,024 euro daha pahalıya mal oluyor. Çalışma, yalnızlığın ruhsal sıkıntı, daha kötü ruhsal sağlık, daha kötü fiziksel sağlık ve daha düşük yaşam kalitesi ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Yalnız insanların hastaneyi ziyaret etme olasılıkları da yalnız olmayan insanlara göre daha yüksek.